El exfiscal supremo, Víctor Cubas Villanueva calificó de “caradura” al enterarse de que José Luis Lecaros, presidente del Poder Judicial, no denunció al exmiembro del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Julio Gutiérrez, por pedirle “ayuda” con la casación de un condenado.

Cubas sostuvo que el exfiscal debe tener una actitud respetuosa con la entidad que representa y retirarse del cargo que se le fue designado para que determinen su responsabilidad en el caso.

“El señor Lecaros debe adoptar una actitud propia de una persona que respeta a la ciudadanía y al organismo que representa, por lo que debe dar un paso al costado para que sean los órganos pertinentes los que determinen su responsabilidad administrativa y penal en estos hechos”, expresó en radio Exitosa.

Asimismo, insistió en que debe alejarse para no deslegitimar la institución. Después señaló que el presidente del PJ “como es un caradura y pese a los cuestionamientos que tiene no renunciará. Un ejemplo de esto es no haber revelado la comisión de delitos”

El exmagistrado también solicitó la intervención de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos a fin de que su organismo pueda dar seguimiento a los hechos que comprometen a las más altas autoridades como Lecaros, ya que también mantuvo llamadas con el acusado de integrar la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

En ese sentido, Cubas Villanueva pidió que se examine la situación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). “Es una demostración más de la torpeza del señor presidente del Poder Judicial tratar de explicar y de decir que no existe nada ilícito cuando él mismo está revelando la comisión de un ilícito penal”, manifestó.

Las llamadas del presidente del PJ con el exintegrante del CNM

La máxima autoridad del PJ, José Luis Lecaros y el exmiembro del desactivado CNM, Julio Gutiérrez, se comunicaron 10 veces entre septiembre y diciembre del 2017. Ellos se reunieron en la oficina de Lecaros mientras era presidente de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema.

En el encuentro Gutiérrez le solicitó “ayuda” con la casación que había interpuesto el exgobernador de Áncash, Enrique Vargas Barrenechea, quien fue condenado por falsedad en su hoja de vida. Sobre la llamada a Aguila, el presidente del PJ sostuvo no recordar.

“Era un caso que estaba en mi sala, fue a fines de 2017. Yo estaba en la Sala Penal Transitoria, y al final resolvimos en contra. Se declaró infundada la casación”.