Perú, país de idiotas y de oportunistas

El comentario de la ministra Gloria Montenegro por las violaciones crecientes a mujeres no solo es acertado y oportuno, pues llama la atención sobre este grave problema, sino que revela varias debilidades de muchos políticos, incluidos algunos del Gobierno.

Ante un nuevo episodio de violación en el país, Montenegro reaccionó diciendo Perú, país de violadores. Lo hizo con poca originalidad, la verdad, pues antes lo dijeron Marisa Glave e Indira Huilca, motivando al fujiaprismo matón e ignorante a querer sancionarlas.

De paso, una digresión útil: el fujiaprismo ataca a la memoria de los peruanos al decir que nunca obstaculizó en el congreso anterior, como repiten los que hoy postulan por esos partidos y por esa secta cucufata de Solidaridad, imitación huachafa del Ku Klux Klan.

Los mismos ataques a Huilca y Glave lanzan hoy varios políticos a Montenegro, además de algunos ignorantes que generalizan por su limitación. Si se dice Perú, país de futbolistas, nadie imagina que todos jugamos como Paolo Guerrero, y si se dice Perú, país de cocineros, a nadie se le ocurre que todos cocinamos como Gastón Acurio.

Se quiere decir que abundan personas como esos futbolistas o cocineros, y eso es lo que se está afirmando sobre tanto violador que, lamentablemente, hay en el país. Por eso, son idiotas las afirmaciones de quienes se sienten ofendidos con el comentario de Montenegro, y que también repiten candidatos en busca de curul, exministros en busca de fajín, y pelagatos en busca de notoriedad para lo que sea.

La lista de ‘ofendidos’ incluye hasta al premier Vicente Zeballos –“todos debemos ser cautos y no generar corrientes alarmistas que no solo motivan desconcierto sino también mayores contrastes en un país que reclama unidad y consensos”–, lo cual no sorprende viniendo del vocero de un asustado gobierno ‘rayos X’ –no se mueva, no respire–, que no hace mucho en muchos sectores por no pelearse ni con su sombra para no perder popularidad pero paralizando con su miedo al país.

Lo que hay que exigirle al Gobierno es más acción frente a las violaciones –como respuesta oportuna y solidaria ante la víctima que denuncia–, pero indignarse es mejor que el oportunismo político o responder como gran idiota.