El resumen político: los hechos más destacados de esta semana

Juraron seis

Faltó Falconí. Finalmente, la Junta Nacional de Justicia se configuró el último 6 de enero tras la ceremonia de juramentación de los nuevos miembros del colegiado que tendrá como función nombrar y destituir jueces y fiscales. En un primer momento solo juraron: Aldo Vásquez, Henry Ávila, Luz Inés Tello, Imelda Tumialán y Antoniode la Haza.

Posteriormente, la exministra de Justicia María Zavala se convirtió en la sexta integrante del órgano que sustituye al desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ya que la Comisión Especial suspendió su juramentación y la de Marco Falconí tras cuestionamientos.

Por otra parte, Falconí, no descarta acudir a la vía judicial en caso no se oficialice su designación. Pues considera que la Comisión Especial no debe insistir con el “impedimento” de su juramentación ya que, según dice, cumplió con “todos los requisitos”.

PUEDES VER Falconí enjuiciaría a Comisión Especial en caso anulen su elección en la JNJ

‘Goyo’ sentenciado

A la cárcel. El último lunes, el Juzgado Penal Colegiado Permanente Especializado en Crimen Organizado dictó 19 años y 4 meses de pena privativa de la libertad contra Gregorio Santos tras sumarse las sucesivas condenas que el Poder Judicial resolvió por los delitos de asociación ilícita y colusión agravada y simple.

La sentencia fue adelantada por el juez Guillermo Huamán, tras casi 3 años de juicio y a con la revisión a cuestas de 150 mil documentos. En total, se realizaron 270 audiencias, según recontó el magistrado durante la lectura del fallo del colegiado que juzgó tanto a Santos como a otros coimputados.

El Ministerio Público señaló a Santos Guerrero como responsable de recibir sobornos y beneficiarse de manera indebida por la adjudicación de 123 proyectos públicos cuando se desempeñó como gobernador de Cajamarca, desde el 2011 al 2014.

PUEDES VER Gregorio Santos: Poder Judicial lo condena a 19 años de prisión por asociación ilícita

Discriminación

Racismo. Julio Arbizu, postulante al Congreso de La República por Juntos por el Perú, presentó ante la Fiscalía una denuncia ampliatoria por discriminación contra el candidato de Solidaridad Nacional, Mario Bryce. Asimismo, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra Bryce por el mismo delito.

Cabe recordar que Bryce fue protagonista de un acto racista al entregarle dos jabones al candidato Arbizu al término del debate que tuvieron ambos en El Comercio. Debido a ello, la Fiscalía determinó que el candidato amarillo habría infringido el Artículo 323° del Código Penal que señala como incitación a la discriminación por:

“…actos de distinción, exclusión, restricción o preferencia que anulan o menoscaban el reconocimiento, goce o ejercicio de cualquier derecho de una persona o grupo de personas reconocido en la ley, la Constitución o en los tratados de derechos humanos de los cuales el Perú es parte, basados de género, idioma, religiosos, nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, idioma, identidad étnica o cultural, opinión, nivel socio económico, condición migratoria…”, entre otros aspectos.

PUEDES VER Fiscalía investiga a Mario Bryce por discriminación contra Julio Arbizu

Resolución

Archivado. El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 resolvió que el presidente de La República, Martín Vizcarra, “no vulneró” el principio de neutralidad invocado por motivo del proceso de Elecciones Congresales 2020.

Es así que la entidad resolvió: “No haber mérito por aplicar sanción, por no haberse configurado vulneración gravísima al principio de neutralidad por parte del Sr. Martín Alberto Vizcarra Cornejo en su condición de Presidente de La República del Perú”.

No obstante, la resolución precisa “recomendar” al presidente Martín Vizcarra que “se conduzca privilegiado la vigencia y respeto al principio de neutralidad en el proceso electoral en curso”. Por consiguiente, finaliza el documento, en consecuencia a los expuesto, se resuelve “disponer su archivo”.

PUEDES VER JEE determina que presidente Martín Vizcarra no vulneró neutralidad electoral

Novena audiencia

Continuará. El juez Víctor Zúñiga Urday concluyó la octava audiencia para evaluar el pedido de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, luego que el fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, expusiera sus argumentos referentes a la afectación de arraigo laboral de la excandidata presidencial.

Según Pérez Gómez, Keiko Fujimori, quien es investigada por el presunto delito de lavado de activos, declaró en anteriores ocasiones que su único trabajo era presidir Fuerza Popular; sin embargo, el último 19 de diciembre anunció a través de sus cuentas en redes sociales que haría una pausa a su actividad política.

Finalmente, el juez Víctor Zuñiga anunció que la audiencia se reanude para el próximo martes 14 de enero a las 09:00 horas donde Pérez podrá concluir sus argumentos sobre el peligro de fuga.