Camayo sobre reunión con Keiko Fujimori: “Becerril se puso celoso de Hinostroza”

El empresario automotriz Antonio Camayo Valverde confirmó que el propio exmagistrado supremo César Hinostroza le confió que había sostenido una reunión con Keiko Fujimori en su despacho de la calle Bucaré 559, en Surco. A cambio de que lo respalde políticamente para alcanzar la presidencia del Poder Judicial, Hinostroza ofreció a Fujimori su posición en la Corte Suprema para “resolver sus problemas judiciales”. En ese momento, Fujimori ya afrontaba la investigación por lavado de activos.

Cuando hace un mes se difundieron fragmentos de las declaraciones de Camayo ante los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, la defensora de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, aseguró que no era cierto lo dicho por Camayo. Señaló que un sector de prensa interesadamente difundió solo partes de la manifestación de Camayo y que ocultaron que ella preguntó al empresario si Keiko Fujimori le solicitó organizar un encuentro con César Hinostroza y le respondió que no.

La República tuvo acceso al acta del interrogatorio que los fiscales José Domingo Pérez y Carmen Caro Izquierdo hicieron el 6 de diciembre de 2019 a Antonio Camayo y verificó que el empresario ratificó lo que por primera vez –pero en condición de colaborador eficaz–- reveló el 16 de octubre de 2018: Hinostroza le manifestó que había conseguido conversar en privado con Keiko Fujimori.

En ningún momento Camayo indicó antes ni ahora que participó de la entrevista entre Keiko Fujimori y César Hinostroza. Tampoco mencionó que Fujimori le pidió que le organizara una reunión con el exmagistrado. Muchos menos informó que la cita entre Fujimori e Hinostroza se consumó en su residencia, o que la excandidata presidencial lo visitó alguna vez en su casa. Lo que sí ha dicho y ratificado es que el exvocal supremo le confesó que llegó a conversar con la lideresa naranja.

Sin embargo, durante el interrogatorio del 6 de diciembre, en el que participó Giulliana Loza, la abogada preguntó a Camayo como si hubiera expresado dichas afirmaciones. Luego salió ante los medios para decir que el empresario había aclarado que jamás llamó por teléfono a Keiko Fujimori para que se reuniera con Hinostroza.

“Cuando yo le pregunto (a Camayo): ¿Keiko Fujimori lo llamó para gestionar o interceder para una reunión con César Hinostroza? Me responde que no, nunca. ¿Hubo una reunión en su casa entre Keiko e Hinostroza? Me dijo que no. ¿Fue alguna vez Keiko Fujimori a su casa? Me dijo que nunca. ¿Le contó algún tipo de reunión entre ambos? Tampoco. Fue la misma declaración, sino que los fiscales filtran lo que les conviene”, dijo a Canal N el 23 de diciembre.

El relato que ofreció Camayo a los fiscales no giró alrededor de las interrogantes de Loza sino a la detallada descripción de cómo se produjo el encuentro entre Keiko Fujimori y César Hinostroza, como pudo comprobar La República con la copia del acta. Así fue.

El principio

De esta manera inició su narración Antonio Camayo:

“A fines de 2017, entre los meses de noviembre y diciembre, el doctor César Hinostroza quería conocer a la señora Keiko Fujimori. Era insistente en querer llegar de alguna forma a dicha señora. Yo entre el 20 de febrero de 2018 y los primeros días de marzo de 2018 hice contacto (con el congresista fujimorista Héctor Becerril). Lo llamé por teléfono, si podía tener una reunión con el doctor César Hinostroza en mi domicilio y aceptó venir a dicha reunión”, relató Camayo. El encuentro efectivamente se produjo.

“En los primeros días de marzo es que se da esa reunión, en la que llega a mi domicilio, a eso de las 6 de la tarde, Héctor Becerril. Luego de eso llega el doctor Hinostroza. Y los hago pasar a mi sala-comedor, en un sillón beige que tengo en la entrada se sentaron a conversar. Ellos ya se conocían (como consta en los audios de Los Cuellos Blancos del Puerto-NR). Yo me fui a traer algunas bebidas y se las entrego a ambos señores. El doctor Hinostroza le dice a Héctor Becerril que quería conocer a la señora Keiko Fujimori y que él podía ayudarle en sus temas o problemas judiciales que tenía, y que a su vez él tenía interés de ser presidente del Poder Judicial y para eso necesitaba el apoyo político. La reunión fue breve, alrededor de 30 minutos, en la que ellos intercambian número de celular. El señor Becerril indica que todas las comunicaciones sean a través de WhatsApp y que él le indicaría la fecha y el lugar para la reunión. Luego de eso se retira primero el señor Becerril, luego se queda unos minutos el doctor Hinostroza. Y se puso muy contento porque iba a conocer a la señora Keiko Fujimori”, narró Antonio Camayo.

Como puede apreciarse, según el relato de Camayo, lo que hizo fue facilitar el encuentro de César Hinostroza con Héctor Becerril con el propósito de gestionar la entrevista con Keiko Fujimori. Camayo ha mantenido la misma versión en dos ocasiones. Nunca afirmó haber dicho que Keiko Fujimori le pidió reunirse con César Hinostroza, o que Fujimori e Hinostroza se juntaron en la casa del empresario automotriz, como ha insinuado la defensa de la lideresa de Fuerza Popular.

El encuentro

Después Camayo por boca de Hinostroza se enteró que el exmagistrado sostuvo el encuentro con Keiko Fujimori en su oficina de la calle Bucaré, cerca de la Universidad de Lima. En Semana Santa de 2018, los amigos Camayo e Hinostroza coincidieron en Tarma, Junín, y es entonces que le confirmó que se produjo la entrevista con Fujimori con la presencia de Héctor Becerril. El protagonismo que ganó Hinostroza enceló a Becerril, según Camayo. Así lo dijo.

“El doctor Hinostroza me comenta que sí había logrado tener la reunión con la señora Keiko Fujimori, que lo habían recogido y llevado al distrito de Surco, frente a la Universidad de Lima. Que había entrado en una urbanización y que le habían dado muchas vueltas y llegaron a la casa partidaria (en la calle Bucaré), en la que estaban Keiko Fujimori, Héctor Becerril y el doctor Hinostroza. (...) Me cuenta que habían hablado de políticas de Estado, (que) los cambios deberían hacerse dentro del Poder Judicial, y que había logrado llamar la atención de Keiko Fujimori por sus altos conocimientos que él tenía. Pero que el señor Becerril le dijo que Keiko Fujimori tenía reuniones preestablecidas y que tenía que retirarse. Hinostroza me dijo que Becerril se sintió celoso de él, porque le llamó la atención de Keiko Fujimori. Hinostroza hace un comentario que los únicos que lo podían sacar del puesto de juez supremo era el Consejo Nacional de la Magistratura o el Congreso de la República. Y con esto él se sentía que tenía el poder político, porque su ambición era ser presidente del Poder Judicial”, declaró Camayo a los fiscales del Equipo Especial.

El reencuentro

El empresario también ratificó que la ‘señora K’ a la que se refería en la conversación telefónica que tuvo con César Hinostroza era Keiko Fujimori, y a continuación explicó por qué recurrió al exmagistrado. La lideresa de Fuerza Popular estaba preocupada por la investigación por lavado de activos y había interpuesto una casación para archivar el caso. El expediente caería en manos de Hinostroza. Esto indica que después del encuentro que Hinostroza sostuvo con Keiko Fujimori, esta lo mandó a llamar. Se había establecido un vínculo, esta vez por intermedio del congresista Miguel Torres Morales. Torres es un miembro del llamado “Grupo Titanio”, un cogollo muy íntimo de Keiko Fujimori en el que el legislador tenía asignado el apelativo de “Carlos”. Así lo contó Camayo.

“El día 3 de mayo recibo una llamada del congresista Miguel Torres y me dice que habían tenido una reunión partidaria y que la señora quería una reunión con el doctor Hinostroza en mi domicilio. A lo que yo llamo a Hinostroza y le hago saber que la señora (Keiko Fujimori) quería una reunión. A lo que él me responde: ¿Qué señora? Yo le digo que la ‘señora K’ Pero no me entendía bien. Y yo le contesto: ‘De la señora de la fuerza número uno’. Y me dice que quería que la reunión sea a la 1 de la tarde, pero él me indica que sea a las 11 porque tenía otra reunión. A lo que yo le indico si sabía de qué señora se trataba. Y me dijo que sí. Y que él mismo le había dicho a la señora que las reuniones sean en mi casa. Tanto el señor Becerril como el señor Torres hacían referencia a la ‘señora Fujimori’”, dijo Camayo.

La cita se produjo en la residencia de Antonio Camayo, pero no asistió Keiko Fujimori sino su íntimo amigo Miguel Torres. El tema era el lavado de activos, que le estaba dando tremendo dolor a la excandidata presidencial. Así lo narró Camayo.

“El 4 de mayo, a la 1 de la tarde, se efectúa la reunión en mi domicilio, en la que primero llega el congresista Miguel Torres, pero el doctor Hinostroza se demora en llegar. (...) Hinostroza comenzó a hablar de lavado de activos y que tenía un proyecto que podía ser debatido en el Congreso. (...) (Pidió) que lo convoquen a él (porque) tenía jurisprudencias que sustentaban su tesis, y que en el debate les iba a sacar la mugre porque él entendía muy bien ese tema. (...) Miguel Torres me indica que se retiraba y que tenía una agenda que cumplir. (...) Me agradece la reunión usando estas palabras: ‘Como siempre, Antonio. Usted es un gran amigo’. Y que estaba satisfecho con la reunión. Y que ‘el doctor Hinostroza era muy inteligente y muy didáctico’.Yo regreso a la sala-comedor donde se encontraba el doctor Hinostroza, quien estaba con las manos arriba como señal de victoria. Y me pregunta qué me había dicho (Torres), y yo le dije que muy inteligente y didáctico. Y el señor Hinostroza me indica que era porque era docente y enseñaba en las universidades. Y se toma el estómago con las manos y dice que ‘se había convertido en el consultor de Fuerza Popular’”.

Así es, César Hinostroza llegó a creer que se había convertido en consejero secreto del partido de Keiko Fujimori.

Testimonio ratificatorio

El acta del interrogatorio a Antonio Camayo en el que confirma que Keiko Fujimori y César Hinostroza sí se reunieron y que estuvo presente Héctor Becerril, a quien el empresario de automotores le solicitó el encuentro.