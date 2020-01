Informalidad en educación

Lo bueno y malo del DU

Idel Vexler, exministro de Educación.

Bien: El decreto de urgencia para terminar con la informalidad de colegios privados; la disposición normativa para la devolución proporcional de la cuota de ingreso cuando corresponda y la supervisión técnica y oportuna a instituciones privadas que no reunirían las condiciones básicas de calidad para las acciones pertinentes. Mal: Fomenta más burocracia y “el papeleo y más papeleo improductivo”; no favorece la innovación, la autonomía y la calidad curricular; y, algo preocupante, no ayuda a los planteles privados a bajar la alta morosidad existente en el pago de las pensiones que afecta su financiamiento para brindar un permanente servicio educativo moderno y de calidad.

¿Y el fiscalizador?

Carlota Flores Scaramutti de Naveda, escritora.

Por décadas coexisten en nuestro país un sistema educativo estatal y otro de iniciativas particulares. En ambos casos, el control, la supervisión legal, administrativa y académica corresponde a los órganos competentes dependientes de las instancias jerárquicas establecidas por ley. Si hay carencias, deficiencias e irregularidades hay varios culpables porque un centro educativo nacional o privado implica una comunidad de actores. Solo en Lima, funcionan de manera fraudulenta, ilegal, 264 seudocolegios estafando a estudiantes y padres de familia. ¿Y quiénes supervisan la creación y funcionamiento de estas instituciones? Queremos honestidad y ética sobre todo en la educación que se imparte en el país, es base de nuestro desarrollo.