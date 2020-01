El politólogo Fernando Tuesta Soldevilla, el comunicador Gustavo Rodríguez y el experto en comunicación política Luis Benavente consideraron que el debate de candidatos al Congreso, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que se inicia hoy, no concitará el interés del electorado dada la gran cantidad de aspirantes parlamentarios que expondrán de los 21 partidos políticos que participan en estos comicios.

Para Tuesta Soldevilla habrá muy poca repercusión porque -según dijo- será un desfile de candidatos desconocidos que debatirán en un formato rígido que podría agotar al televidente.

“Habrá muy poca repercusión porque será un desfile de candidatos. Una cosa es ver un debate entre tres candidatos y otra un desfile”, dijo.

Advirtió que lo más probable es que suceda lo que pasó en el foro entre los aspirantes Julio Arbizu (JPP) y Mario Bryce (SN), quien le regaló unos jabones para agredir a su contrincante.

Gustavo Rodríguez sostuvo que los debates están hechos básicamente para los indecisos y que, en un escenario donde existe un gran número de aspirantes al Congreso que serán ponentes en esta polémica, la tendencia actual de indecisos continuará.

“Los debates suelen dirigirse en la práctica al cúmulo de indecisos, que en este caso deben ser mayoría. Y su resultado sirve para cambiar de opiniones, para confirmar simpatías o antipatías. Si a ello le sumamos la confusión de la cantidad de candidatos, imagino que sus resultados tenderán a confirmar las tendencias existentes”, explicó. Agregó que es improbable que la mayoría de indecisos vean el debate.

Ante este contexto, sostuvo que una manera que los partidos aprovechen este formato sería que elijan a los expositores más carismáticos y articulados y que cada uno martille el nombre de su partido y la misma ‘frase paraguas’.

Luis Benavente no cree que el público se enganche con el debate y, por tanto, que haya un impacto en el electorado. Explicó que no solo es por el amplio número de exponentes por partidos que participarán, sino porque se trata de personas desconocidas. Además, consideró que a los votantes no les interesa los temas que se discutirán.

“Lo verá un pequeño porcentaje de personas que puedan tener un interés en los temas”, afirmó.

Coincidió con Tuesta Soldevilla en que es probable que exista una conducta efectista de los postulantes que expondrán para lograr un impacto y hacerse notar, como ocurrió en el caso de Mario Bryce. No descartó agresiones entre los contrincantes.

Dinámica de la polémica

Hoy participarán AP, JPP, Avanza País, Partido Morado, Podemos Perú, Vamos Perú y Frepap.

El debate está dividido en tres bloques temáticos: reforma política y electoral, reforma de justicia y lucha anticorrupción y cierre de brechas.

En cada bloque habrá 2 grupos integrado por 2 ponentes por partido y un tercero, por 3 candidatos por agrupación.

Iniciado el debate, los 7 candidatos del primer bloque estarán sentados en una sola fila y el moderador presentará al primer grupo para que exponga sobre el primer tema. Los postulantes expondrán después de la pregunta del ciudadano sobre el primer eje. Luego habrá una repregunta del moderador. Esta dinámica se repetirá con los demás grupos y al término habrá un mensaje final de ponentes por cada bloque.