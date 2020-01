El expresidente del Tribunal Constitucional César Landa se refirió a las conversaciones que tuvieron el actual presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, y el ex juez supremo César Hinostroza entre 2016 y 2017.

César Landa manifestó que debido a la divulgación de esa información, José Luis Lecaros debió inhibirse de participar en la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia, encargada de seleccionar a los miembros del mencionado organismo.

“La Junta Nacional de Justicia nace de haber descubierto que el Consejo Nacional de Magistratura era el núcleo de la corrupción judicial y si él (Lecaros) está vinculado o lo vinculan por decoro (no está probado obviamente) debió mandar un representante de la Corte Suprema que no tenga esos diálogos, audios o sospechas”, sostuvo César Landa para Radio Nacional.

“Un juez no solo debe ser honesto […] En este caso, el presidente del Poder Judicial es la primera persona que debe garantizar la imparcialidad, la independencia y la honorabilidad de la justicia. No digo que no lo sea, pero hay hechos y evidencias de llamadas que creo que no abonan a esa figura que requiere el país para reformar la justicia en la lucha contra la corrupción”, agregó.

Al respecto, José Luis Lecaros respondió sobre el tema. Aseguró que todas las comunicaciones fueron “cosas del trabajo”.

“Son cosas del trabajo, imagínate qué voy a recordar yo si hablé con Hinostroza. No recordaba esas llamadas, seguramente me llamaba para saber si estaba en mi oficina”, aseveró para Perú 21.

Por otro lado, aseguró que los nuevos 130 legisladores que ingresarán tras las elecciones del 26 de enero, serán mejores que los disueltos, pues el anterior blindó a personajes cuestionables.

“No vamos a esperar un Congreso óptimo, pero creo que va a ser mejor que el anterior de todas maneras porque no van a estar los que estuvieron. Ese Congreso blindó a un perseguido por la justicia, Edwin Donayre, a personas investigadas por evidentes casos de corrupción; entonces este nuevo Parlamento por lo menos un 90 % de su conformación serán nuevos. […] Sin ser fácilmente optimista, hay mejores expectativas de mejorar el Legislativo anterior”, explicó César Landa.