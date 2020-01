El expresidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano manifestó en entrevista que la opinión pública debería preguntarse cómo es que Keiko Fujimori tuvo acceso a una agenda de Pedro Pablo Kuczynski, que fue incautada por el Ministerio Público.

Como se recuerda, el expresidente del Congreso Daniel Salaverry señaló ante el Equipo Especial Lava Jato que Keiko Fujimori le había encargado que le entregara dicha agenda a Pedro Chávarry.

Pedro Cateriano manifestó en RPP que los escándalos en el país ya no sorprenden a tal punto que casi no ha sido noticia el hecho de que la señora Keiko Fujimori tuviese en su poder la agenda personal del exmandatario cuando estaba en funciones. “No nos hemos preguntado, ¿cómo le llegó la agenda de Kuczynski a la señora Keiko Fujimori?”, cuestionó.

“Eso es algo que sería un escándalo en cualquier país; es como –salvando las distancias- si Nancy Pelosi en Estados Unidos tuviera la agenda personal del presidente Donald Trump. […] Estos métodos completamente vedados por la ley han sido la línea de conducta que han aplicado a lo largo de estos 30 años, pues la primera acusación de espionaje fue la campaña de 1990. Durante el primer gobierno de Alan García se espió telefónicamente a Mario Vargas Llosa; eso se descubre luego del resultado de las elecciones, y una comisión del Senado probó ese espionaje”, añadió.

En línea con ello, amplió sobre por qué las prácticas criticables (entre ellas, espionaje) del fujimorismo contra sus opositores no fueron sancionadas.

PUEDES VER Fuerza Popular le daba a Keiko Fujimori hasta S/15 000 al mes cuando estaba en prisión

“La investigación posterior queda en nada porque viene el golpe del 5 de abril y luego la historia recién no necesito repetirla. […] No podemos tener autoridades que no tengan un sentido y una convicción democrática, que cuando enfrentan al adversario usan métodos vedados con la mayor impudicia como es el caso de la señora Keiko Fujimori, quien para liquidar al señor Kuczynski utilizó esos métodos que arrastraron a su hermano”, comentó.

“Estos comicios van a servir para que el elector al momento de decidir su voto evalúe las conductas políticas”, sentenció Pedro Cateriano.