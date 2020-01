Áncash. La candidata al Congreso de Acción Popular Eifilin Ríos Durán denunció a su correligionario (también postulante) Carlos Miranda Arroyo de haberla amenazado con patearla en caso no lo entregue la suma de 15 mil soles.

Eifilin Ríos Durán detalló que Mirando Arroyo le había solicitado dicha cantidad para que sea parte de la delegación que recibió al precandidato presidencial Yonhy Lescano, en su visita a Áncash.

“He rechazado la invitación (de estar en esta conferencia) de los antiguos correligionarios en vista de que se ha ofendido a mi persona. Vengo a ponerle en conocimiento señor Yonhy Lescano, que el candidato sentado a su costado Carlos Miranda Arroyo me ha pedido 15 mil nuevos soles por ser parte de su delegación de bienvenida”, señaló en una conferencia de prensa, en la que estaban presente Lescano y Arroyo.

“Textualmente me ha dicho que va agarrarme a patadas si es que vengo a esta reunión sin pagarle los 15 mil soles. Carlos, mirándote a los ojos te digo que eso es lo que tú me has dicho ayer por teléfono. No es la primera vez que sufro ofensas de este señor. Reiteradas veces he sufrido calumnias, difamaciones y de esas cosas son testigos los correligionarios presentes”, añadió.

Asimismo, manifestó que tomará las medidas legales para salvaguardar su integridad física. Tras ello, pidió disculpas a Yonhy Lescano por retirarse de la sala.

“Yo realmente le creo capaz de sus amenazas. Por eso, voy a tomar las medidas legales en defensa de mi persona, por mis derechos y mi condición de mujer. No soy bienvenida en esta ceremonia. Señor Lescano, yo respaldo su precandidatura (presidencial), somos seguidores de su trayectoria, pero no puedo seguir presente en esta reunión. Quería hacer pública mi denuncia y hacer de conocimiento quien está sentad a su costado”, dijo Eifilin Ríos Durán.

A su turno, en conversación con La República, Edmundo del Águila Morote, miembro del comité de Acción Popular sostuvo que dicho grupo ya está enterado del caso y lo revisará.

“El comité político tienen conocimiento de eso y lógicamente tiene que entrar en un proceso de revisión e investigación. Es un trabajo interno que tiene que hacerse. No podemos apresurarnos opiniones al respecto mientras no se tenga plena seguridad de lo que se ha establecido ahí”, explicó.