María Zavala Valladares, nueva integrante de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), se refirió este jueves sobre las conversaciones que mantuvo con el exjuez supremo César Hinostroza, quién es sindicado por el Ministerio Público de pertenecer a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

Sobre el tema, la también exministra de Justicia en el segundo gobierno de Alan García, dijo que no precisó dicha información a la Comisión Especial pues consideraba que ello “no presentaba un conflicto de intereses”.

“Me llama mucho la atención que por transparencia tengo que haber dicho (que conversé con César Hinostroza). Algunas personas no han conversado porque no han ejercido la abogacía. ¿Quién no ha conversado con el exjuez Hinostroza? Él ha sido juez superior, ha sido presidente de la Corte del Callao dos veces, ha sido juez supremo”, manifestó Zavala durante una entrevista en RPP.

En otro momento, la abogada afirmó que la nueva JNJ no planteará el tema del exjuez prófugo en España, porque ya el Congreso de la República “lo destituyó e inhabilitó”. Además, refirió que cuando presentó sus documentos ante la Comisión Especial ya carecía de objeto afirmar que conocía a Hinostroza Pariachi.

Por último, Zavala Valladares contó que conoció a César Hinostroza desde 1974 cuando ingresaron a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). No obstante, detalló que solo fueron compañeros de promoción y de trabajo.

“Yo no he ocultado nada, ¿si hubiera tenido algo me hubiera presentado al concurso? ¿Para qué? ¿Para que me desprestigien? La prensa es muy acuciosa”, expresó

Cabe recordar que María Zavala juró como nuevo miembro titular de la Junta Nacional de Justicia y se convirtió en la sexta integrante del órgano que sustituye al desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).