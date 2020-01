Julio Guzmán: “Extremismos que no llevan a ningún lado, pierden sensatez”

Edgar Jara. Cajamarca

En la conferencia de prensa usted calificó a sus enemigos como estúpidos, desconozco si el presidente Vizcarra es su enemigo.

Cuando me referí a la estupidez, me referí a un concepto más amplio. Hubert Lanssiers, que fue además mi profesor de filosofía, solía decir que luchar con la maldad es muy difícil, pero luchar con la estupidez, es más difícil aun, porque la maldad tiene una lógica, pero la estupidez no, porque lo considero así, porque hablar sobre de qué vive el señor Guzmán, cuando tantas veces lo he explicado, tratar de involucrarlo con la corrupción, cuando todos los procesos de investigación son abiertos, eso para mí ya no es periodismo ni una forma de atacar a alguien, sino simplemente pura estupidez.

Quién se hubiera imaginado antes que los expresidentes estuvieran envueltos en corrupción, ¿quién puede asegurar que mañana más tarde usted corra la misma suerte si llega a ser presidente?

Esta situación es diferente, porque nunca antes hemos visto un proceso de investigación tan amplio, con tanta información y objetivo como vemos ahora, hace 20 años y con todos los presidentes que has mencionado, había una sombra, una falta de transparencia, la gente hablaba pero no se podía confirmar, ahora es diferente porque todas las cartas están sobre la mesa; y el señor Odebrecht y Barata han dado toda la información.

En estos tiempos, ¿de qué vale ser de derecha, izquierda, centro, si vemos en que terminan los políticos?

Es importante tener una ideología, porque ella te da la visión hacia dónde quieres ir y te da una serie de principios para que tú puedas caminar de una forma consistente, pero cuando la ideología se convierte en ideologización, esos extremismos que no llevan a ningún lado pierden la sensatez, y pierden el sentido común, es ahí cuando los países se van al diablo y lo que el Partido Morado, como un partido republicano de centro, es llevarnos acerca de lo que funciona.

Quienes hacen política deben ser sinceros, y usted no lo está siendo ¿Cuándo aceptará que será candidato presidencial el 2021?

Estoy en desacuerdo con lo que dices, ¿por qué razón?, porque en estos últimos días he dicho que no niego mis aspiraciones a ser candidato a la presidencia, y no lo puedo negar, porque es bastante obvio que me gustaría ser candidato a la presidencia, pero al mismo tiempo he dicho que este no es el momento de pensar en una campaña presidencial. Mira, sino nosotros no tenemos un buen Congreso. La dinámica del 2021 puede ser completamente diferente, entonces la responsabilidad y el sentido de urgencia y de priorización es pensar en este proceso electoral. Ya en marzo, cuando nos volvamos a ver, hablaremos de la campaña presidencial, pero ahorita tenemos que concentrarnos en quienes van a ser congresistas.

¿Habrá mala leche el 2021, y lo pueden sacar nuevamente de la carrera hacia Palacio?

Nosotros hemos sufrido de una exclusión que no le deseamos a nadie. Cuando elevaron las barreras para inscribirnos como partido, nosotros conseguimos el objetivo, pedimos al JNE que baje las barreras para los demás, porque no queremos que les pase lo mismo, ahora que han excluido a un montón de candidatos de varios partidos he salido a decir que es una barbaridad y no tiene ningún sentido. El 2021 hay que estar muy vigilantes y no ser ingenuos, que esto no solo son las leyes, sino es política, y si no tienes claro eso, el 2021 te pueden tender una trampa.

¿Keiko Fujimori merece una condena de 24 años que la liquidaría políticamente?

No soy juez ni fiscal y las autoridades son las encargadas de esto, pero si debo decir como ciudadano que la evidencia es abundante, y no solo en el caso de lavado de activos, sino de los vínculos que tiene el fujimorismo con otro tipo de actividades ilegales y no solo de su lideresa, sino de varios de sus miembros. El fujimorismo es una organización política no solo alejada de la democracia sino vinculada con mafias.

¿El presidente Martín Vizcarra pasará sin pena ni gloria?

El presidente ha tenido claroscuros, en su gestión el lado más positivo ha sido su valentía por enfrentar la corrupción, y a un Congreso obstructivo que lo único que quería era fregar al Perú. La gente en el futuro lo va a recordar por eso; sin embargo, el oscuro es la debilidad de su gestión, la gente necesita que le resuelvan el tema del agua, el desagüe, el desarrollo productivo, la agricultura. El país está congelado.