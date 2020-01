Lecaros sobre llamadas con César Hinostroza que antes negó: “Son cosas del trabajo”

El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros anteriormente afirmó que nunca se comunicó con el exjuez supremo César Hinostroza, quien es acusado de integrar la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, sin embargo sí se llamaron 4 oportunidades, según Lecaros, por trabajo.

El registro de llamadas de Lecaros indicaba que el 26 de enero de 2016 fue el primer contacto con Hinostroza a las 8:20 a.m., después se corroboró que la segunda comunicación, esa misma fecha al mediodía, fue del exjuez supremo. La tercera llamada fue el 15 de febrero del 2017 a las 7:49 a.m. En tanto la cuarta y última fue el 12 de junio también del mismo año.

PUEDES VER Ipsos: Perú es el país con mayor preocupación por la corrupción en el mundo

“Son cosas del trabajo, imagínate qué voy a recordar yo si hablé con Hinostroza. No recordaba esas llamadas, seguramente me llamaba para saber si estaba en mi oficina”, sostuvo el presidente del PJ al diario Peru21.

Lecaros también mantuvo comunicación con tres exmiembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Fueron 7 llamadas con Iván Noguera, 10 con Julio Gutiérrez Pebe y una con Guido Aguila Grados, todos investigados por beneficiar al círculo de jueces y fiscales con los más altos cargos del organismo.

Iván Noguera realizó las llamadas entre enero y diciembre del 2017, cuando Lecaros era miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. El motivo era pedirle un favor, contratar a una joven aprovechando su cargo.

“Me pedía el puesto para una señorita, que no le di, me habrá llamado dos o tres veces para insistir y no recuerdo más. Me estaba pidiendo un favor pero no había plazas, con Iván Noguera yo no tenía ninguna cercanía”, expresó Lecaros.

Con Julio Gutiérrez se comunicaron entre septiembre y diciembre del 2017. Ellos se reunieron en la oficina de Lecaros mientras era presidente de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, en el encuentro Gutiérrez le solicitó “ayuda” con la casación que había interpuesto el exgobernador de Áncash, Enrique Vargas Barrenechea, quien fue condenado por falsedad en su hoja de vida. Sobre la llamada a Aguila, el presidente del PJ sostuvo no recordar.

“Era un caso que estaba en mi sala, fue a fines de 2017. Yo estaba en la Sala Penal Transitoria, y al final resolvimos en contra. Se declaró infundada la casación”.