La ratificación de Marco Falconí como integrante titular de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) pende de un hilo. Por eso, ayer el excongresista adelantó que evalúa iniciar acciones judiciales en caso la Comisión Especial (CE) resuelva retirarle en su contra.

“La evaluaremos en su oportunidad. Evidentemente (iríamos a la vía judicial), porque con la publicación de notas termina el proceso. Confío en que después de los alegatos que se presenten la comisión vuelva a evaluar y nos otorgue la bonificación”, refirió a Canal N.

Falconí se refiere al 10% de puntos adicionales que recibió por acreditar ser licenciado de las Fuerzas Armadas (FFAA). Dicho beneficio le permitió ser electo como miembro de la JNJ. Sin embargo, aún no jura porque ese incremento de calificaciones aún no es aclarado.

El último miércoles Servir se pronunció contra del bono de 10%. Básicamente apeló a la actual Ley de Servicio Militar: ese beneficio no les corresponde a los egresados de colegios militares.

PUEDES VER Falconí no descarta ir por vía judicial si no se oficializa su designación en la JNJ

Falconí criticó que Servir recién se haya manifestado. “Presenté el certificado de instrucción premilitar presentado por el Colegio Militar y el Ejército, donde dice que soy sargento segundo del arma de infantería y evalúan los miembros de la CE, que han estado acompañados de Servir durante todo el proceso, y establece que me corresponde el 10%”, alegó en RPP, temprano.

Lo concreto es que ya no está en tela juicio si el excongresista es licenciado de las FFAA o no. Como lo especificó la abogada Beatriz Ramírez, Falconí estudió en una escuela militar (Francisco Bolognesi) y no le corresponde el incremento de calificaciones.

Asimismo, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en su fallo del 3 de diciembre recalcó que el 10% de puntos es para quienes postulen a empleos en el sector público y no para concursar a ser alto funcionario de la JNJ. Son casos distintos. Por eso, no debieron aumentarle las notas a Falconí.

PUEDES VER María Zavala juró como miembro de la Junta Nacional de Justicia

Por eso, Ramírez considera que si Falconí demanda a la CE por presuntamente haber existido una vulneración a sus derechos, esta no prosperaría.

Además, el excandidato a gobernador regional no quedaría excluido, sino que pasaría a ser el tercer suplente de la JNJ.

Si la CE resuelve en su contra, quien ocuparía el puesto es el abogado Guillermo Thornberry.

Falconí también tiene registros de llamadas con César Hinostroza. En la audiencia del miércoles 8 no aclaró ese cuestionamiento argumentando que la Secretaría Técnica de la CE no le había alcanzado el reporte de esas comunicaciones.

La presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, le preguntó si considera que haberse comunicado con Hinostroza es ético o no. Falconí se ofuscó y no aclaró esa incógnita.

PUEDES VER JNJ: Marianella Ledesma no asistirá a juramentación de María Zavala

En ese punto, Falconí y María Zavala recibieron similares críticas. Zavala también tuvo contacto telefónico con el exjuez supremo y exmagistrados del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

En la resolución de la CE, Ledesma votó en contra de Zavala. La magistrada fue contundente: la instalación de la JNJ es para reemplazar al CNM que se desactivó –en gran parte– por la influencia de Hinostroza Pariachi. Bajo esa línea, ¿la presidenta del TC fallaría del mismo modo en el caso Falconí?

Ledesma no asistió ayer a la juramentación de Zavala, quien oficialmente asumió el cargo como la sexta integrante de la JNJ. Luego de asumir el cargo, la exministra aprista declaró a RPP que la Junta no revisará el caso de Hinostroza, pues el exjuez ya fue destituido por el Congreso.

PUEDES VER Comisión Especial de la JNJ convoca a sesión extraordinaria para este lunes 6

“Me llama mucho la atención que por transparencia tengo que haber dicho (que conversé con Hinostroza) (...) ¿quién no ha conversado con el exjuez?", insistió.

Pero cabe precisar que la JNJ sí evaluará los nombramientos y ratificaciones del CNM. Y Zavala también está relacionada a llamadas con los exconsejeros de esa institución.

El antecedente de Pedro Patrón en JNJ

Marco Falconí sostiene que no pueden rebajarle puntajes porque las notas ya fueron publicadas oficialmente. Por ende, según él, su juramentación en la JNJ no debería anularse. Sin embargo, existe el precedente de que la Comisión Especial suspendió la asunción de un magistrado. Se trata del caso de Pedro Patrón, quien había sido electo para integrar la Junta. En junio del 2019, antes que Patrón Bedoya asuma el cargo, La República reveló que el abogado no había informado que tiene un proceso penal en trámite en la Sala Penal de la Corte Suprema por falsedad ideológica en agravio del JNE.