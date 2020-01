En la siguiente entrevista, el magistrado del Tribunal Constitucional Eloy Espinosa-Saldaña responde sobre el próximo debate de la demanda competencial presentada por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea. Señala que lo ideal hubiese sido que se empezara de una vez, por la importancia del tema.

¿Era necesario postergar hasta el martes el debate de la demanda competencial?

Siempre en estas cosas hay dos planos de análisis. El reglamento del TC establece que hay un plazo desde que se recibe una ponencia hasta su programación para discutirla.

¿Y es obligatorio?

En muchos casos se ha obviado eso por la importancia del tema. Yo hubiese sentido mejor que, por la trascendencia, se discutiera de inmediato. Pero el pedido ha sido otro. Sin embargo, el tribunal debería convocarse a sesión permanente. Discutir el martes y, si no terminamos, el miércoles, y el jueves y el viernes. Esto requiere de una rápida respuesta.

¿Es verdad que pidieron la postergación los magistrados Sardón, Blume y Ferrero?

Tengo entendido que sí, eso fue lo que me comentó la presidente Ledesma. Ante la complejidad del caso, prefirieron acogerse al plazo reglamentario. Yo creo que ante la importancia de lo que debemos resolver, amerita un esfuerzo excepcional como en casos previos que, con respeto, no son tan importantes como este.

¿Cuál es el tema de fondo a discutir?

Cuándo es que la confianza se considera denegada. El argumento del presidente de la Comisión Permanente es que debe ser expresa. ¿Y qué pasa si yo pido A, me dan la confianza, y hacen Z? ¿Eso se debe entender como una confianza otorgada o no? Esa es la discusión de fondo, pensando a futuro. La obligación del Tribunal es dejar criterios para enfrentar situaciones similares. El otro tema es precisar desde qué momento opera la disolución.

¿Se puede tener una decisión el mismo martes?

Si hay voluntad, sí, incluso con una sentencia que no sea unánime. Lo ideal sería tener el martes un resultado, aunque sea en un sentido con cargo a una redacción más ajustada.

¿Y si la decisión se conoce después de las elecciones?

Es posible. Sin embargo, sería absolutamente desfavorable para lo que el país reclama y el rol del Tribunal que esto se resuelva después del 26. Hay que hacer el mayor y mejor esfuerzo. Por eso invoco a nuestros compañeros a declararnos en sesión permanente.

¿Se transmitirá la sesión?

Se acordó que se transmite y tiene que transmitirse.

Se calcula que la votación quedará 4 a 3 a favor de declarar infundada la demanda. ¿Cree que sea así?

Bueno, se hacen muchos cálculos. Es una opción, pero uno nunca puede estar seguro de un resultado hasta que se dé. Se lo digo por propia experiencia. De allí la importancia, en este caso como en otros, de que el debate sea público.

¿Ya pasó el mal trago luego de su no elección como presidente del Tribunal?

Yo nunca tuve un mal trago. Cuando uno se presenta a una elección tiene que entender que puede generar adhesiones suficientes o insuficientes. Vuelta a la página.

¿Su relación con la presidenta Marianella Ledesma se ha quebrado?

No. He conversado largo con ella y, creo, es evidente que hay rasgos de apoyo claros a propuestas que ella ha manejado. Por encima de cualquier consideración está lo que hemos venido a hacer: proteger los derechos y potenciar la gobernabilidad. Esa es nuestra responsabilidad.

¿En qué quedó la denuncia por maltrato laboral que le hizo la secretaria general del Tribunal, Susana Távara?

Sigo esperando. Le he pedido a Marianella que se programe una fecha para que se hagan los descargos. Para mí el asunto es muy claro: si le tengo que decir a alguien que hace mal su trabajo, eso no es maltrato, sino una típica discrepancia funcional que si me pide acreditar tengo cómo hacerlo.

Ella dijo que la ofendió.

En rigor, no he usado ningún término ofensivo y si alguien se ha sentido ofendido no tengo problema en pedir disculpas de nuevo en la sesión.

¿No se le pasó la mano?

No, para nada. El tema ha sido muy claro. No fue una conversación amigable, fue áspera. Es lo que ha sido, de ahí no pasó.