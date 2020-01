Galarreta: “No tenemos a ningún fujimorista postulando en otra lista” [VIDEO]

El exparlamentario de Fuerza Popular Luis Galarreta aseguró que no hay candidatos del fujimorismo que postulen con otros partidos, negando así una presunta estrategia con otras agrupaciones políticas a fin de conseguir presencia considerable en el Congreso, de cara a las elecciones 2020.

En conferencia de prensa el último jueves, el actual secretario de Fuerza Popular indicó que los postulantes del fujimorismo solo se presentan “bajo la 'K'”, logo del partido que a la fecha lidera la investigada Keiko Fujimori.

El cuestionamiento recayó sobre Galarreta debido a la presencia de exparlamentarios del fujimorismo en su lista por Lima. Sin embargo, enfático, el extitular del Parlamento señaló:

“No tenemos a ningún fujimorista postulando por ninguna otra lista. Aquí no hay ninguna estrategia. Los fujimoristas solo postulan bajo la 'K'. Los fujimoristas solo postulan con Fuerza Popular y el símbolo símbolo es la 'K'” Luis Galarreta, secretario de Fuerza Popular.

Fujimoristas en Solidaridad Nacional

No obstante la acotación de Luis Galarreta, es preciso indicar que no pocos exlegisladores de Fuerza Popular, tras la disolución del Congreso el pasado 30 de setiembre, buscan regresar al Legislativo con otras agrupaciones políticas.

El caso más evidente es el de Solidaridad Nacional, cuya lista por Lima es liderada por la otrora parlamentaria del fujimorismo Rosa Bartra, una de los pilares de la facción dura de Fuerza Popular en la oposición al Gobierno del presidente Martín Vizcarra.

Bartra, como se sabe, postula con el número 1 de la lista por Lima de Solidaridad Nacional, luego de que el partido de Keiko Fujimori, según contó la exlegisladora, no le renovara la invitación.

En noviembre pasado, al conocerse su sorpresiva candidatura con Solidaridad Nacional y ante la interrogante de por qué no iba a la reelección con el fujimorismo, Bartra dijo en ATV lo siguiente:

“Fui invitada por el partido Fuerza Popular y esa fue la condición que mantuve todo el tiempo, todo el tiempo he sido invitada, no he formado parte del fujimorismo en ninguno de los momentos. La invitación no me fue renovada". Rosa Bartra, excongresista de Fuerza Popular.

Sin embargo, el caso de Rosa Bartra no fue el único de los fujimoristas que optaron por otros partidos para regresar al Parlamento, pues en el mismo Solidaridad Nacional se encuentran postulando otras dos exlegisladoras de Fuerza Popular: Yeni Vilcatoma y Nelly Cuadros.

En el caso de Vilcatoma, la exlegisladora —quien llegó al Congreso con Fuerza Popular, pero que luego se separó de este grupo para al final volver— es la segunda en la lista del partido del investigado Luis Castañeda Lossio.

Vilcatoma también explicó en entrevista para América los motivos de su alejamiento de Fuerza Popular para postular con el partido amarillo.

“Yo decido dejar Fuerza Popular el mismo 30 de septiembre, en buenos términos, sin conflictos. Luego hubo una reunión donde hice saber mi interés de volver a postular. Recibí luego información de varios partidos y evalué la posibilidad de tomar una decisión”. Yeni Vilcatoma, excongresista de la República.

Chávez niega vínculos de FP con La Resistencia

En otro momento de la conferencia de prensa, la cabeza de lista de Fuerza Popular, Martha Chávez, negó que el partido que lidera Keiko Fujimori tenga vínculos con el grupo La Resistencia, que ha sido percibido como una especie de “fuerza de choque” fujimorista por su cercanía con políticos relacionados a dicho partido.

“Nosotros no tenemos ninguna relación insitucional ni más allá de que alguna persona que haya apoyado en algún momento o haya estado presente en algún mitin nuestro, en una reunión. No tenemos ninguna vinculación, y también no es nuestro estilo el excederse en las manifestaciones en contra de las personas. Ningún atisbo de violencia, ningún atisbo de desplante o de irrespeto a nadie”, señaló Martha Chávez.