Elecciones 2020: ¿Qué pasa si no voto en las elecciones extraordinarias congresales de enero?

Elecciones 2020. A pocas semanas de desarrollarse la jornada electoral para elegir a los nuevos congresistas del Parlamento 2020-2021, muchos peruanos deben emitir su voto para que los más de 2,300 candidatos, registrados en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), puedan ocupar un escaño.

No obstante, existen aquellos electores que, por diferentes motivos, no llegan a sufragar el día de la votación pero ¿qué pasa si no emiten su voto el próximo 26 de enero?

PUEDES VER Elecciones congresales 2020: locales de votación y miembros de mesa seleccionados por la ONPE

En primer lugar, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 26859, estipulada la Ley Orgánica de Elecciones señala que: “Los ciudadanos peruanos con derechos civiles vigentes, están obligados a votar. Para los mayores de setenta (70) años el voto es facultativo. Son ciudadanos los peruanos mayores de dieciocho años”.

Es decir, que los peruanos menores de 70 años están obligados de sufragar ya que de lo contrario no estarían ejerciendo su derecho al voto resuelto en la misma ley en el artículo 7 donde precisa que: “El voto es personal, libre, igual y secreto. El derecho al voto se ejerce sólo con el Documento Nacional de Identidad, otorgado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil”.

Si el ciudadano decide no ir a votar será considerado como “elector omiso” pues al no cumplir con el derecho de sufragio deberá pagar la multa correspondiente por su ausencia en el día de las elecciones establecida en la Ley N° 28859.

En esta ley, normada por el JNE, las multas se establecen desde 21 hasta los 215 nuevos soles dependiendo del distrito donde pertenece el votante.

Por ejemplo, de acuerdo a la clasificación del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), los electores que vienen de distritos “no pobres” pagan 86 soles. En el caso de los que residen en distritos “pobres” deben abonar 43 soles y aquellos que son considerados “pobres extremos” retribuyen S/ 21.50.

Por otra parte, para aquellos peruanos que son elegidos miembros de mesa y no van a sufragar tienen la asignación de multa de 215 soles, la misma cantidad de una UIT de no querer conformar la mesa electoral.

En esa misma línea, de acuerdo al Artículo 8 de la Ley N° 26859 afirma que: “Todos los ciudadanos tienen el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos establecidos en la ley”.

PUEDES VER Candidato fujimorista al Congreso es grabado con botella de licor mientras conducía [VIDEO]

Cabe recordar que de acuerdo al padrón electoral del JNE, un total 24 millones 799,384 peruanos se encuentran habilitados para sufragar en las elecciones congresales extraordinarias del 26 de enero.

Asimismo, el reporte precisa que 23 millones 825,154 se encuentran en territorio nacional y 974,230 residen en el extranjero. Finalmente, señala que 12 millones 881,163 son mujeres, representando un 50.36% de la población electoral y 12 millones 311,221 son hombres con 49.64%.