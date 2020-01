Elecciones 2020. La candidata con el número 1 de Fuerza Popular, Martha Chávez, refirió este jueves que su partido político no será confrontacional debido a que la “gente ya está cansada” de las peleas entre el Ejecutivo y el Gobierno. Asimismo, dijo que el fujimorismo “tiene vocación de dialogar”.

“La vocación de Fuerza Popular siempre es dialogar. Eso no quiere decir, y vuelvo a suscribir, que no vamos a dejar de defender de ninguna manera los principios constitucionales. Pero defender los principios constitucionales no es estar en una permanente confrontación, de la que ya la gente está cansada”, manifestó Chávez a El Comercio luego de una conferencia de prensa junto a Luis Galarreta, secretario general del partido y Milagros Takayama, representante legal.

Por otro lado, Martha Chávez aseveró que será necesario establecer los mecanismo de división de poderes y consideró “no continuar” la confrontación con el Ejecutivo para no llegar a la decisión de disolver constitucionalmente el Congreso, como lo hizo el presidente de La República Martín Vizcarra el último 30 de setiembre.

Del mismo modo, la exparlamentaria agregó que debemos “mirar hacia el futuro” pues los peruanos necesitan resolver otros temas de urgencia. “¿Mea culpas? Siempre se puede hacer las cosas mejor. Miremos hacia el futuro. Nuestra razón aquí es mirar hacia adelante. El Perú no está pasando por el mejor momento económico, hay que poner el hombro todos”, expresó.

Por otra parte, sobre la posición que tiene el partido fujimorista sobre la inmunidad parlamentaria, tanto Chávez como Gallareta coincidieron en que los temas que tienen que analizar de manera jurídica y legal deben ser debatidos con el Parlamento en su momento. “Nosotros no tenemos en nuestra agenda parlamentaria el término vacancia, no lo hemos conversado, de este partido no ha salido esa propuesta”, aseguró.

Finalmente, sobre la ausencia de Keiko Fujimori en las actividades de los candidatos de Fuerza Popular, Martha Chávez dijo que respetan la decisión de la excandidata presidencial de permanecer más tiempo con su familia y poner una pausa en sus actividades políticas tras salir del penal anexo de Mujeres de Chorrillos el último 29 de noviembre.

“Hay una base programática que identifica a los candidatos. Y más allá de dificultades que implican esta persecución contra Keiko, que es lideresa, y el agravio también a nuestro líder histórico y fundador del fujimorismo, Alberto Fujimori, tenemos que superar esos obstáculos. Pero hay mucho más que nos une e impulsa a participar en este proceso sin darle legitimidad”, declaró Chávez.