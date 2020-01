Los candidatos al próximo Congreso, Javier Altamirano (Partido Popular Cristiano), Gino Costa (Partido Morado), Renato Vilca (Alianza para el Progreso), Virgilio Acuña (Unión por el Perú), Miguel Blaskovic (Juntos por el Perú) y Luis Roel (Acción Popular), llevan como consigna principal de sus candidaturas trabajar por la seguridad ciudadana, uno de los problemas más graves que afecta al país.

En conversación con La República, los aspirantes al parlamento, Vilca, Blaskovic y Roel, coincidieron en la necesidad de reforzar las sanciones para delitos menores con penas efectivas de cárcel, para así evitar la reincidencia delictiva.

Otros, como Altamirano y Acuña, proponen aprovechar a las Fuerzas Armadas para potenciar la labor policial. En el primer caso, plantea suplir la falta de agentes en labores administrativas con militares para que los policías salgan en su totalidad a las calles, mientras que el segundo plantea que los soldados patrullen a la par que los agentes del orden. Ambos también coinciden en la necesidad de retomar el servicio militar, aunque de formas distintas, para reducir el crimen.

Por su parte, el exministro del Interior Gino Costa propuso la creación de una Comisión Especial de Seguridad Ciudadana que se declare en sesión permanente para abordar diversos temas vinculados a solucionar esta problemática, teniendo en cuenta que la función principal en esto la tiene el Ejecutivo.

En general, destaca el interés y relevancia que dan los candidatos a este mal que aqueja a nuestra sociedad. Desde el nuevo Parlamento todavía quedan muchas iniciativas y acciones que temor al respecto.

Militares apoyarán a la policía

Javier Altamirano - PPC. En el PPC estamos trabajando tres propuestas. La primera es el retorno del servicio militar obligatorio, con el que se podrá generar oportunidades de trabajo y estudios para los jóvenes. Segundo, que las FFAA puedan ayudar en la seguridad ciudadana, básicamente por el déficit de policías. Sabemos que hay 134 mil policías para los 30 millones de habitantes que tenemos en el Perú y que es un número que termina siendo insuficiente. Las FFAA podrían colaborar de diferentes formas, por ejemplo, reemplazando al personal administrativo de las comisarías para que los policías puedan estar en las calles. Por último, proponemos una ley que respalde la labor del policía en el cumplimiento de su deber, es decir, acabar con los casos de agentes que van presos por abatir a un delincuente, que trabajan con chalecos antibalas vencidos, armas obsoletas y sueldos bajos. Debemos poner el pecho por los policías para que ellos lo hagan por nosotros.

Cárcel para delitos menores

Renato Vilca - APP. Tenemos tres propuestas para combatir la inseguridad. La primera es modificar la ley para que delitos menores como el arrebato, el cogoteo, las agresiones, etc., tengan penas efectivas y evitar la reincidencia. Porque actualmente un cogotero o un carterista es detenido y sale a los días a seguir delinquiendo, eso además hace que muchos policías no pongan empeño en su trabajo de intervenirlos o arrestarlos, porque saben que van a salir libres. Segundo, regular la migración y el comportamiento de los extranjeros en el Perú, al primer incidente que se reporte, debe ser expulsado sin opción de regreso, porque no nos interesa tenerlos en las cárceles porque nos cuesta. Tercero, declarar de interés nacional la salud mental en el Perú. Sobre sacar a los militares a las calles es una medida que suena bien, pero que no es efectiva, quizá podrían apoyar a la policía en el control de las fronteras, que sí es una función que les corresponde.

Erradicar las armas de fuego

Miguel Blaskovic - Juntos por el Perú. Mi experiencia como subgerente de seguridad ciudadana en tres municipios me dice que muchas veces las autoridades son indiferentes con los comités distritales, juntas vecinales y otros grupos ciudadanos. Desde el Congreso, vamos a fiscalizar para que exista un compromiso constante con estas iniciativas. Vamos a proponer, además, erradicar las armas de fuego de las calles, que el Estado compre las armas del mercado negro para que los delincuentes no tengan acceso a ellas. No va a ser una solución definitiva, pero queremos reducir la delincuencia lo más posible, no desde la violencia, sino desde la participación de la sociedad civil, para ello potenciaremos las juntas vecinales y comités distritales de seguridad ciudadana. También propondremos la ley del serenazgo, que se creen escuelas y se estandarice el servicio. Desde la labor legislativa, modificar la ley para que haya penas efectivas para delitos como el robo.

Soldados patrullarán las calles

Virgilio Acuña - UPP. Tenemos 300 mil trabajadores en las Fuerzas Armadas, que están todos los días internos en los cuarteles. A ellos les pagan más puntualmente que a los maestros y no sabemos qué hacen. Nuestra propuesta es cambiar el artículo 165 de la Constitución, que señala que las FFAA sirven para proteger al país de amenazas externas, nosotros vamos a modificar eso para que además participen en todo lo que es seguridad ciudadana. Nuestros soldados saldrán a las calles e instalarán campamentos en distintos puntos de la ciudad, van a patrullar junto a la Policía para arrestar o para investigar, no para disparar. También planteamos que regrese la pena de muerte para ciertos delitos, como casos de gran corrupción, violadores y feminicidas. Finalmente, también tenemos la propuesta de un servicio militar universal, para que todos los peruanos participen y ninguno sea ajeno a la lucha contra la inseguridad y el crimen.

Crearemos una comisión especial

Gino Costa - Partido Morado. Entendemos que la seguridad ciudadana es principalmente una función del Ejecutivo, pero el Congreso no puede ser ajeno al problema y por eso proponemos crear una Comisión Especial de Seguridad Ciudadana que se declarará en sesión permanente para abordar diversos temas. Lo primero será fortalecer la inteligencia y la investigación criminal con participación conjunta de la PNP y la Fiscalía. Luego, ampliar la capacidad de albergue del sistema penitenciario y mejorar el funcionamiento de las comisarías, especialmente en el trato de los temas de género. Otro tema primordial es la formación de los policías, que debido al déficit de agentes se ha venido recortando últimamente, la Comisión Especial hará que se exija que se cumplan los tres años de formación que exige la ley. Son muchos más temas, pero para terminar, buscaremos involucrar al Gobierno y las municipalidades en esta lucha contra el crimen y la violencia.