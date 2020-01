FP en sarcástico ‘pronunciamiento’ escrito por Hildebrandt: “Volveremos a hacer grande al Perú”

El periodista César Hildebrant utilizó su columna de opinión en el semanario Hildebrandt en sus Trece para redactar un irónico pronunciamiento en “favor” del partido fujimorista Fuerza Popular.

En su texto, la actual manifestación política del movimiento fundado por Alberto Fujimori en los noventa, advierte a la ciudadanía —a través de la voz del periodista— sobre su plan estratégico para volver “a hacer grande al Perú”.

“Hay que votar por Fuerza Popular otra vez. Nuestro plan estratégico es que el fujimorismo retome el control del Congreso”, inicia su texto Hildebrandt, publicado este viernes en el semanario que dirige.

Líneas más abajo, el hombre de prensa hace énfasis en los supuestos “atributos" que el fujimorismo, desde su germen en la dictadura de Alberto Fujimori hasta la fecha, ha utilizado para “ufanarse” ante las otras representaciones políticas partidarias. También, menciona ciertos detalles que traen a la memoria aspectos cuestionables de algunos exparlamentarios de Fuerza Popular, como una denuncia contra Héctor Becerril por una supuesta entrega de porcelanato a su favor.

“Amamos la mano dura, la lengua suelta, los huevos sobre la mesa y, cuando se puede, el porcelanato”, señala el “pronunciamiento”.

Otro matiz que introduce Hildebrant en su texto, de tinte explícitamente sarcástico, es un desinterés que el autor le endilga al fujimorismo respecto a las críticas que recibe por las actuaciones de sus representantes y líderes, muchos de los cuales afrontan problemas con la justicia.

“Nos importa un rábano que nos digan que la mugre es nuestra vocación”, apunta César Hildebrandt, y añade una “aspiración” del fujimorismo:

“Aspiramos a que Alianza para el Progreso y Acción Popular unan fuerzas con Solidaridad Nacional y todos se alíen con Fuerza Popular. Del Apra no decimos nada porque no sabemos si pasará la valla, pero en el caso de que lo lograra no tenemos dudas de que se uniría a la causa”, reza el “pronunciamiento” fujimorista redactado por el hombre de prensa.

“En el mundo caviar tiemblan de pensar que el fujimorismo puede volver a tener bajo su mando al Congreso. ¿Y qué querían? ¿Creyeron por un momento que el cierre inconstitucional del Congreso iba a quedar así?”, continúa Hildebrandt en su texto.

Entre otros párrafos, el periodista indica que la población se “vengaría” dándole sus votos al fujimorismo, con lo cual “volveremos a ver al traidor Vizcarra bizqueando de miedo y pidiendo chepa”.

“El fujimorismo no solo ha muerto. Estamos más vivos que nunca y hemos tenido el tino, gracias a los consejos del padre nuestro, de presentar algunas franquicias que, más allá de las anécdotas y las declaraciones, volverán al redil que abandonaron solo para las apariencias”, señala el texto de Hildebrandt.

En el cierre de su irónico pronunciamiento, César Hildebrandt coloca a una lista de firmantes entre los que adhiere organizaciones ficticias vinculadas a personajes relacionados con el fujimorismo, como “Fundación Colina”, en referencia al Grupo Colina, que perpetró las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, la “Salgado Motors”, en alusión a la excongresista Luz Salgado, y “Conos Tubino”, también en referencia al exparlamentario.