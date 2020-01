Por qué quiero ser congresista

Para defender a los usuarios

Pedro Morales Miranda, candidato AP (Lima) N° 8.

Soy consciente de que el país necesita una renovación política, honesta y con experiencia; tengo vocación de servicio y estoy formado en un partido que no está envuelto en actos de corrupción. Es urgente devolverle la legitimidad y la buena imagen al Congreso. Estoy preparado para asumir el reto, conozco el funcionamiento del Congreso, producto de mi experiencia profesional como asesor de la Comisión de Constitución, de la Comisión de Justicia y de la bancada Acción Popular. No tengo ningún antecedente penal ni judicial. No iré a aprender, iré a realizar una fiscalización frontal contra la corrupción y legislaré desde el primer momento en la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores.

Lucharé contra el corrupto

Manuel Benza, candidato para Lima por Perú Libre (2).

Tengo vocación de servicio, soy sociólogo, especialidad en Planificación y Ciencia Política en Bielefeld (Alemania), honesto y valiente para los que urgen ser defendidos y escuchados. No improviso ni engaño. La planificación parte de conocer los problemas y prioriza inversión y gasto para el desarrollo. Enfoco la raíz de los problemas. Y la principal, hoy, es el contenido dañino de la Constitución fujimorista, cuyos artículos 11 y 13 no garantizan ni salud ni educación de calidad para todos. Los que más tienen no pagan impuestos como debieran por el Art. 62, y el capital nacional no puede competir con el transnacional, como supone el Art. 63, limitando producción y empleo. Estoy comprometido a luchar contra el corruptor y corrompido, público o privado.