Junta Nacional de Justicia revisa caso de Marco Falconí y ratifica a María Zavala

La Comisión Especial (CE) aprobó ayer que la abogada María Zavala jure hoy como magistrada de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), pese a los registros de llamadas que la vinculan a César Hinostroza y exconsejeros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Mientras que con Marco Falconí, la CE inició la revisión del 10% de puntos adicionales – por ser licenciado de las Fuerzas Armadas (FFAA)– que le permitieron al excongresista calificar para integrar la JNJ. Falconí además también es cuestionado por las comunicaciones telefónicas que tuvo con Hinostroza Pariachi.

Por eso, en la mañana, ambos letrados asistieron a responder a la CE. La primera en responder a la comisión fue Zavala, quien, al iniciar sus alegatos, sostuvo que las llamadas con Hinostroza “no son impedimentos (para juramentar)”. “Los impedimentos están establecidos en la Ley Orgánica de la JNJ (…) Son llamadas esporádicas”, expresó.

Zavala contó que conoce a Hinostroza desde 1974. Relató que en el 2015 llamó al exjuez para felicitarlo por su reelección en la Corte Superior del Callao y en el 2016 para saludarlo por su nombramiento como juez supremo. “Son llamadas irrelevantes”, enfatizó.

Sin embargo, la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, le preguntó por qué no lo informó en el proceso. Zavala insistió en que no era importante.

Ledesma, incluso, detalló que el 10 de febrero Zavala e Hinostroza se comunicaron, y justo ese día eligieron a la abogada como suplente del exmagistrado del CNM Baltazar Morales. “¿Esa llamada fue vinculada a su elección?”, interrogó la titular del TC. Y Zavala alegó que fue elegida suplente en marzo del 2016.

Falconí y conclusiones

En tanto, mientras Falconí aguardaba responder a la CE, Servir concluyó que el bono de 10% de puntos que le otorgaron por ser licenciado de las Fuerzas Armadas no le corresponde por ser egresado de colegio militar. Y así, al iniciar la audiencia, las preguntas se enfocaron en sus llamadas con Hinostroza.

El excandidato a gobernador de Arequipa fue abordado por Ledesma: “¿Por qué ocultó la información?”, cuestionó la presidenta del TC.

“¿Cuántos jueces y fiscales no han hablado con Hinostroza? Fue por temas académicos”, respondió Falconí. Dijo, además, haberse comunicado con el exjuez por la presentación de su libro en el 2017. La titular del TC le recordó que las comunicaciones corresponden a fechas anteriores.

Entonces, Falconí se excusó en que la secretaría técnica de la CE no le alcanzó el registro de las llamadas. Y la sesión se tornó tensa. Ledesma le preguntó si considera que este caso es sensible por la vinculación con Hinostroza.

Y el excongresista se ofuscó: “¡Usted tiene que ubicarse en el contexto!”. La magistrada le respondió incómoda: “Yo le estoy insistiendo, apelando a su memoria, pero no es que tenga una debilidad mental para no entender lo que usted ha señalado”.

Culminadas las entrevistas, Falconí y Zavala se retiraron sin brindar declaraciones.

Horas después, la Comisión Especial ratificó a Zavala y hoy al mediodía le tomarán juramento pese a que sus respuestas no resolvieron las interrogantes de la magistrada Ledesma, quien fue la única que votó en contra de su asunción a integrar la JNJ.

Mientras la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, se inhibió.

Y, en el caso de Falconí, la CE le abrió un proceso de de oficio para revisar su incremento de 10%. En cinco días deberá responder los argumentos de dicha institución.

CE decidió no procesar a Abraham Siles

La Comisión Especial resolvió también no abrir proceso al abogado Abraham Siles por presuntos vínculos con las ONG. A Siles lo relacionaron con la asociación Proética, debido a que el ex defensor del Pueblo Walter Albán, quien integra el directorio de tal organización, resaltó las cualidades de Siles en una entrevista a RPP. Pero el magistrado suplente electo respondió que no representa intereses ocultos. También rechazó vínculos con IDL.

La clave

Suplente. En caso le retiren el bono de 10% de puntos adicionales a Marco Falconí, retrocedería a ser el tercer suplente en la tabla de orden de méritos y su puesto en la Junta Nacional de Justicia sería asumido por el primer accesitario Guillermo Thornberry.