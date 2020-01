El excongresista del Apra Mauricio Mulder cuestionó que se le equipare con un perro y cuestionó, en referencia al episodio de racismo protagonizado por Mario Bryce y Julio Arbizu, este último en calidad de agraviado, si era legítimo a él lo comparen con un canino.

Mulder, tras calificar como una acción “de mal gusto” lo hecho por Mario Bryce, quien postula con Solidaridad Nacional al Congreso, cuestionó a Arbizu por, a su parecer, “victimizarse”. En ese contexto, el aprista puso como ejemplo las comentarios que lo comparan con un perro.

PUEDES VER Julio Arbizu presentó denuncia contra Mario Bryce tras ser víctima de discriminación

“Sí, [Mario Bryce actuó] muy mal. Fue de pésimo gusto. A mí me lo hizo una vez Carlos Raffo llevando un hueso de perro, y yo lo mandé al ca...", señaló Mulder, recordado un episodio de las elecciones del 2011.

Entonces, Carlos Raffo, candidato al Congreso del fujimorismo, en una entrevista con Mulder en el programa Prensa Libre de Rosa María Palacios, le dio al entonces candidato aprista un hueso de plástico. El episodio provocó un enfrentamiento verbal entre Raffo y Mulder.

En base a esa experiencia personal, Mulder cuestionó la indignación de Julio Arbizu, manifestando incluso que el exprocurador y ahora candidato al Congreso con Juntos por el Perú, no tenía “autoridad moral” para reaccionar del modo en que lo hizo.

PUEDES VER

“Arbizu, para provocarme a mí, en el Twitter me ha dicho cinco veces perro. O sea, sí es legítimo que a mí me digan perro, todos los trolls del Gobierno, mis enemigos, a cada rato haciendo todo tipo de mofas contra mi persona, emulándome con un perro, perro de chacra y mil cosas. Yo me tengo que aguantar esa vaina, pero el señor dice que porque le dicen que se bañe, es víctima de un racismo”, dijo Mulder en diálogo con RPP este miércoles.

Cerrando su opinión sobre el tema, Mauricio Mulder consideró que, debido a estos actos, lo que ocurre es que “se está desbordando el debate”, y en ese marco señaló la importancia de las redes, las cuales, a su criterio, “están, en realidad, distorsionando eso”.

"El debate no puede estar ya en ese nivel. Y como hay tanto anonimato en las redes, a los políticos nos arrastran a ese tipo de temas. Y los políticos no debemos caer en ese juego”, consideró el aprista.