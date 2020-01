Urresti afirma que JEE de Lima lo excluyó “por una leguleyada” [VIDEO]

Daniel Urresti manifestó este miércoles en conferencia de prensa que su fue excluido de las Elecciones 2020 por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro a raíz de una “leguleyada”.

Es más, el exministro del Interior señaló que tras su exclusión estarían “los poderosos”, y que con su situación actual “está sucediendo exactamente lo mismo que sucedió cuando me presenté a la Municipalidad de Lima”.

PUEDES VER JEE excluye a Daniel Urresti de las elecciones 2020

"Los Romero, Confiep y toda esta gente que manejan diez familias el 90% del dinero del país, nos consideran unos borregos. Ellos saben quiénes quieren que lleguen al Congreso, a quiénes pueden manejar como títeres, a quiénes pueden sobornar, quiénes les pueden asegurar que el sistema siga siendo el mismo. Eso es lo que ellos quieren, y tiemblan al pensar que Urresti puede llegar al Congreso, y no solamente al Congreso, sino a la presidencia del Congreso”, dijo Urresti en su conferencia de prensa.

El exministro, quien se presentó como líder de Podemos Perú, partido fundado por José Luna, a la fecha investigado por presunto lavado de activos, indicó que su intención de llegar al Congreso es “luchar contra la mafia”, un recurso que no pocos candidatos al Legislativo han enarbolado para persuadir a los electores, en vista de los casos de corrupción que, incluso, se vieron en el Congreso antes de su disolución.

“Yo no voy a ser títere de nadie”, dijo Urresti elevando su voz en conferencia de prensa. Seguido, añadió: “lo que yo quiero es llegar al Congreso para luchar contra la mafia, la corrupción, los lobbies, y poder sacar lo que necesita el pueblo, la ley sobre las medicinas, la ley antimonopolio, la ley de las AFP, modificar las leyes que están mal hechas para la seguridad ciudadana”.

PUEDES VER Elecciones 2020: Daniel Urresti apelará ante JNE por exclusión como candidato

Minimiza sentencia por difamación

En otro momento, el excandidato a la alcaldía se refirió a la sentencia por difamación que le impuso el Poder Judicial, minimizándola al afirmar que esta sirvió para excluirlo de las elecciones 2020 a través de una “leguleyada”.

Urresti señaló que su exclusión, que justamente fue por la sentencia por difamación en su contra, “no tiene ninguna base”. En esa línea, refirió el momento que ocasionó la denuncia en su contra.

“Cuando fui ministro del Interior le llamé la atención públicamente a un general [el exjefe de la Región Policial Sur Oriente Rodrigo Prada Vargas]. Y por eso me demandó. Yo no le di importancia, y le encargué este caso a una abogada. Esta abogada me dejó en indefensión. Me avisó cuando ya me habían prácticamente sentenciado. Me sentenciaron porque llamé la atención a alguien que no cumplía con su trabajo", minimizó Daniel Urresti el proceso en su contra.

En los hechos, sin embargo, lo que ocurrió fue que Daniel Urresti calificó de “inepto” al general Prada Vargas. Las palabras del entonces ministro del Interior fueron transmitidas por varios medios de comunicación, el 28 de octubre de 2014.

“Ese del Cusco no hace nada, es un inepto (...) a ese del Cusco hay que cambiarlo”, dijo en señal abierta y ante efectivos policiales y pobladores Daniel Urresti.

PUEDES VER Keiko Fujimori: PJ rechaza recusación de Giulliana Loza contra juez Víctor Zúñiga

Vale indicar que Urresti fue sentenciado el 15 de agosto del 2017 por el 17 Juzgado Penal de Lima, que lo condenó por difamación agravada y le impuso un año de pena privativa de la libertad suspendida. Esta sentencia fue confirmada en segunda instancia el 12 de abril del 2018 por la Cuarta Sala Penal Para Procesos con Reos Libres.

Ahora, Urresti, sin embargo, manifiesta que se encuentra “rehabilitado”, y que con esta situación, manifiesta en la documentación pertinente, apelará la decisión del Jurado Electoral Especial de Lima Centro.

“Sigo en carrera, con la confianza de que voy a llegar al Congreso con la mayor votación. Totalmente confiado en que lo que se va a presentar al JNE, el reclamo, sea resuelto con justicia", dijo Daniel Urresti.