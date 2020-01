El jurado mira

En los últimos días la campaña electoral ha ingresado a una etapa repulsiva, una deriva que contradice los principios que instituyen un proceso transparente y democrático. Las conductas viciosas se han extendido, de manera que cubren casi por completo la campaña desplazando el propósito de una deliberación nacional que renueve la institución parlamentaria.

Los que impulsan esta transformación son los defensores del Congreso disuelto el 30 de setiembre. Resistentes a la reforma de las instituciones y comprometidos visiblemente con las tramas ilegales afectadas por la lucha contra la corrupción, acuden con desgano al proceso electoral del cual solo les atrae la conservación de sus cuotas de poder y no el mandato de cambio que deberá abordar el nuevo órgano legislativo. Su venganza es hacer de la campaña un charco en el que se revuelquen la mayor cantidad de candidatos y partidos para que todos se parezcan.

Primero fueron los videos que presentaban al presidente y a otros partidos como terroristas o aliados de estos; luego, los comentarios sobre que el Gobierno enseña a las niñas que empoderarse es masturbarse; y después que en los colegios se estimula a los niños a utilizar objetos sexuales que tienen navajas y tornillos. Finalmente el acto racista de un candidato que le regaló un jabón a otro luego de perder un debate.

Las pocas ideas que se presentan han sido cubiertas por el insulto. El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral (PEE) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha hecho todo lo que legalmente le está permitido, aunque no ha invocado al JNE a que actúe usando los instrumentos de la ley.

Contra lo que se ha dicho, el JNE puede hacerlo. La Ley de Partidos obliga a los grupos políticos a realizar una campaña electoral que respete el principio de legalidad, es decir, que la propaganda electoral respete las normas constitucionales y legales, en cuyo mérito se ha expedido un Reglamento para la fiscalización y procedimiento sancionador que no se agota en la entrega de dádivas.

No obstante, el JNE se ha cruzado de brazos y solo observa el cuadro que se ha formado. A este paso no es difícil imaginar cómo se llevarán a cabo los debates que, con esfuerzo, el mismo Jurado fomenta. Daría la impresión de que nos encontramos ante dos organismos, uno que promueve el voto informado y otro al que no le importa el voto deformado.

Hay tiempo para rescatar la campaña y evitar la venganza de los disueltos. El JNE tiene la obligación de impedir con la ley en la mano la violencia y el insulto.