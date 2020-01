El prófugo exjuez supremo César Hinostroza pidió a una magistrada superior, en mayo del 2018, que favoreciera con su voto a su colega José Manzo Villanueva para que sea elegido como presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa (Áncash).

Se trata de la jueza superior Anita Alva Vásquez, actual titular de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma) del Santa, quien, según difundió América Noticias, durante una llamada telefónica con Hinostroza Pariachi asintió ante el requerimiento del vinculado a la presunta red criminal Los cuellos blancos del puerto.

De acuerdo a la web del Poder Judicial, la Odecma tiene como funciones abrir investigaciones por mandato de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), calificar quejas o reclamos, imponer sanciones en primera instancia, entre otros.

Transcripción del audio entre César Hinostroza y Anita Alva

- César Hinostroza (CH): Aló, Anita.

- Anita Alva (AA): ¿Qué tal? Buenas ¿cómo está?

- CH: Te habla César Hinostroza. ¿No sé si te acuerdas de mí?

- AA: Claro. ¡Cómo no me voy a acordar!

- CH: Ya, escúchame. Con cargo a conversar hermanita, yo soy amigo de José, no te voy a decir el apellido, de José.

- AA: Ah, ya. Sí, sí, sí.

- CH: Creo que lo conoces.

- AA: Sí, claro que lo conozco.

- CH: A él tenlo en cuenta, pues hermanita.

- AA: Ajá.

[...]

- CH: En julio a ver para madurar ese tema, pues. No te comprometas todavía con nadie ¿ya?

AA: Ajá, ya, ya, doctor.

CH: Ya, hermanita. Muchísimas gracias.

De acuerdo al mencionado espacio periodístico, meses después del contacto telefónico, Alva Vásquez votó por Manzo Villanueva por el cargo que actualmente ostenta.

Sin embargo, tras la revelación de la referida comunicación, la magistrada rechazó su voto haya sido motivado por el pedido de Hinostroza Pariachi.

“Sí, he votado por él, no lo puedo negar. Yo he votado por el doctor Manzo, tengo que ser sincera, pero no he votado por él por la llamada que me hace este señor”, declaró la jueza a América Noticias.

Sobre el mismo cuestionamiento José Manzo negó conocer a César Hinostroza e indicó que su elección como titular de la Corte del Santa fue transparente.

“Ninguna vez yo me he reunido con el señor César Hinostroza, ni tampoco lo conozco”, expresó.

Este no sería el único caso de coordinación y favorecimiento entre el prófugo exjuez supremo y la jefa de la Odecma del Santa, ya que registran otra llamada en la que la magistrada superior señaló que apoyó a Carlos Salazar, quien fue elegido en 2016 como titular de la mencionada corte superior.

Transcripción de otra llamada entre César Hinostroza y Anita Alva

CH: ¿Te acuerdas que te llamé hace unos años, más o menos, para apoyar a Carlitos Salazar?

AA: Sí, sí, claro que sí. Sí, lo apoyamos. Ganó, pues.

CH: Y lo ayudaste, ¿no?

AA: Claro, claro que sí.