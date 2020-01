Candidata Úrsula Moscoso a Butters: “Rechazo lo que tú representas hoy” [VIDEO]

Un acalorado debate se vivió en el programa de Phillip Butters. El conductor invitó a las candidatas al Parlamento Úrsula Moscoso (Partido Morado) y Cecilia García (Podemos Perú) para que expongan sus propuestas políticas en el marco de las Elecciones 2020.

Tras abordar el enfoque de género, la candidata Úrsula Moscoso optó por retirarse del set. Previo a ello, sostuvo que rechaza lo que representa a Phillip Butters, en referencia a la postura conservadora del conductor televisivo.

PUEDES VER Julio Arbizu presentó denuncia contra Mario Bryce tras ser víctima de discriminación

“Yo quiero decir a las personas que yo rechazo lo que tú representas hoy, y quiero tener la oportunidad de decírtelo cara a cara porque he seguido tus entrevistas. Agradezco la invitación, pero sí soy la voz de todos los jóvenes que cuando te escuchan sienten indignación”, manifestó.

“Por eso le digo a todas las personas que nos están viendo que si ustedes también rechazan todo lo que representa Phillip Butters este 26 de enero voten por mí”, añadió. Luego de ello, pasó a retirarse.

Asimismo, Úrsula Moscoso comentó también para La República que no quisieron devolverle su celular -que lo dejó olvidado en el set- por varios minutos.

“Cuando me paro, me olvido el celular y salgo del programa. Cuando me doy cuenta de eso, una persona dentro de mi equipo fue a buscar el celular, pero no quisieron devolverlo y pidieron que yo vaya a recogerlo. Es ahí cuando yo voy y les pido mi celular, mas tampoco quisieron devolverlo después de pedir por favor”, aseveró.

Respecto a la discusión previa, Phillip Butters y la aspirante al Legislativo hablaron sobre la currícula del Ministerio de Educación. El excomentarista deportivo recordó los links adjuntos que aparecen en un libro de alumnos de tercer año de secundaria y señaló que se está promoviendo el sexo anal.

“Empezó él a comentar lo de unos links que salieron en la currícula, pero esto luego fueron eliminados por el Ministerio de Educación. Yo trataba de explicar mi punto de vista, pero se empezó a levantar la voz, en un momento me minimizó y yo dentro del nerviosismo y la indignación no tenía manera de continuar con un diálogo porque la idea era dar propuestas, independientemente de la posición que podamos tener”, dijo al respecto Moscoso para este medio.

Sobre esto, vale reiterar que el Ministerio de Educación ha pedido las disculpas por la filtración de links adjuntos inadecuados para escolares que sugieren tener diversas prácticas sexuales y ha corregido el error.

Asimismo, consultó a la candidata si le parece correcto que “a los niños se les explique formas de tener sexo anal”.

PUEDES VER JEE admite a trámite proceso sancionador contra Solidaridad Nacional por el caso Bryce

Por su lado, la réplica de Moscoso ante Butters acerca del tema fue imprecisa y poco contundente. Terminó manifestando que esos temas no se le enseña a niños, sino a jóvenes de educación secundaria. No obstante, después dijo a este medio que debido al candente debate, dio respuestas inexactas.

“Por la acalorada discusión, la indignación y los nervios hubo cosas que fueron inexactas de mi parte en mi búsqueda por luchar por la defensa del enfoque de género y debo recalcar que la salud sexual de los jóvenes de secundaria es muy importante y de alguna forma por tratar de defenderlo, dije cosas inexactas”, afirmó.

“Yo me enfoco en lo que es educación. Creo que es clave para el desarrollo de nuestro país y también por la defensa de los derechos de las mujeres. De hecho, hemos firmado un pacto con otros partidos políticos para defender esos derechos de las mujeres”, añadió.