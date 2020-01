Solidaridad Nacional expresa su respaldo a Mario Bryce tras acto de discriminación

Solidaridad Nacional emitió un comunicado donde manifiesta su respaldo hacia Mario Bryce, esto sucede luego de que el candidato al Congreso de la República protagonice un acto de discriminación contra Julio Arbizu.

Mario Bryce entregó un jabón al candidato por Juntos por el Perú al finalizar un debate electoral organizado por un medio local. Ante ello, Julio Arbizu señaló que su contrincante estaba haciendo alusión a su color de piel.

“Esa es la razón que utiliza muchas personas en las redes [sociales], y lo sabes tú porque lo conversamos alguna vez, para decir que yo no me baño. Yo me baño todos los días, señor Bryce. Usted, probablemente es más sucio en la cabeza”, sostuvo el abogado.

Producto del hecho, Mario Bryce fue severamente criticado, no obstante, Solidaridad Nacional, partido político por la que postula, difundió un comunicado, vía Twitter, donde expresa su respaldo al postulante.

Asimismo, Solidaridad Nacional alude que su candidato le entregó el jabón a Julio Arbizu “como símbolo del juego limpio que debe primar en esta campaña electoral”. También el comunicado informa que Arbizu González “amenazó de muerte” a Mario Bryce.

“Lamentamos que, nuevamente, se pretenda imponer el errado criterio de que la violencia es la partera de la Historia y arrasar con la libertad de expresión en el Perú”, anunció la agrupación fundada por el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio.