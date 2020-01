Julio Arbizu presentó ante la Fiscalía, este miércoles 8, una denuncia ampliatoria por discriminación contra el candidato de Solidaridad Nacional, Mario Bryce.

“La discriminación en el país, ya desde hace varios años, es un delito. Y la discriminación racial, en un país multicultural con expresiones diversas, es, además, una contradicción absurda”, manifestó Arbizu González a la entrada del Ministerio Público.

Asimismo, enfatizó que luego de ser víctima de racismo, al finalizar un debate electoral, con miras a las elecciones electorales 2020, recibió muestras de apoyo por parte de otros grupos políticos, excepto de Fuerza Popular y Solidaridad Nacional, este último es el partido por el cual postula Bryce Arrúe.

“Felizmente he recibido muestras de respaldo de muchos candidatos de diferentes agrupaciones políticas, excepto de Fuerza Popular y Solidaridad Nacional”, mencionó el candidato por Juntos por el Perú.

Anteriormente, la Octava Fiscalía Provincial Penal de Lima abrió una investigación preliminar de oficio por presunta discriminación. La entidad citó a Julio Arbizu para el próximo 30 de enero a las 13 horas. De igual manera, a Mario Bryce se le convocó para el 31 del mismo mes y a la misma hora.

Este martes 7 se celebró un debate electoral, casi al finalizar, Mario Bryce entregó dos jabones a su contrincante. Este hecho fue calificado como racista inmediatamente por Julio Arbizu.

“Esta es la razón que utilizan muchas personas en las redes [sociales], y lo sabes tú porque lo conversamos alguna vez, para decir que yo no me baño. Yo me baño todos los días, señor Bryce. Usted, probablemente es más sucio en la cabeza”, respondió el exprocurador.

Cabe recordar que de acuerdo al Artículo 323° del Código Penal, “el que discrimina a otra persona o grupo de personas, por su diferencia racial, étnica, religiosa o sexual, será reprimido con prestación de servicios a la comunidad de treinta a sesenta jornadas o limitación de días libres de veinte a sesenta jornadas”.