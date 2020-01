Los jóvenes son el futuro

¿Y en el presente? Seis de cada diez jóvenes ganan menos de 930 soles mensuales (remuneración mínima vital). La informalidad o el régimen de tiempo parcial son las dos opciones que suelen tener los jóvenes frente al desempleo que, en el caso de jóvenes en situación de pobreza, viene en aumento. Ni qué decir de la calidad en el sector formal, en donde se ha normalizado que “pagar derecho de piso” es sinónimo de explotación laboral.

Según María Eugenia Mujica, representante de la UNFPA en nuestro país, cerca de 30% de adolescentes y 22% de jóvenes viven en pobreza. “La proporción de jóvenes en situación de pobreza que no estudian, no trabajan ni reciben ningún tipo de capacitación es 26,7% y de 37,1% en mujeres jóvenes. Todos los adolescentes en situación de pobreza que trabajan lo hacen en el sector informal. El 25% de las adolescentes en situación de pobreza o ya son madres o están embarazadas por primera vez” (1) . Cifras pertinentes en particular para quienes creen que la desigualdad de género es parte de una “ideología” y no una realidad.

Para resumir y poner las cosas claras, un documento de trabajo sobre el estado de la juventud en el Perú menciona: “los jóvenes en América Latina representan más de la cuarta parte de la población (26%) y casi la mitad de la fuerza laboral (40%)…”(2). Aún así, el sistema de regímenes laborales precariza y prácticamente anula la oferta de trabajo decente para los más jóvenes.

Ahora bien, abordar el aspecto educativo también es vital. La labor de la Superintendencia Nacional de Educación (SUNEDU) viene siendo importante, pero aún no se ofrece una alternativa clara. Al menos 2.600 alumnos de universidades sin licenciamiento no cuentan con carreras afines para reubicarse en su provincia y se encuentran en el limbo de sus proyectos profesionales. Si bien se han ofrecido “Espacios Formativos Itinerantes” para que los chicos puedan terminar sus estudios y por ende se inserten más capacitados al mercado laboral, esta oportunidad solo está disponible para quienes hayan optado por carreras no complejas. Este es uno de los más actuales desafíos, pero no el único. Esperemos que si el debate electoral calienta, lo haga por debates sobre esta y otras propuestas.

