Fiscalía subsanó error que cometió al disponer detención del mayor EP Albújar

Cuando agentes de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional (DIRCOCOR) y el representante del Ministerio Público le preguntaron si él era el mayor EP Emilio José Albújar Reto, el oficial respondió que sí. Lo esposaron y se lo llevaron. Pero él no era el hombre al que buscaban las autoridades.

El mayor Emilio Albújar laboraba como jefe de Instrucción y Operaciones en el Batallón de Infantería Motorizado (BIM) Zepita N° 7, ubicado en el distrito de Baños del Inca, en Cajamarca. La detención se produjo en cumplimiento de un mandato del fiscal anticorrupción Hugo Minaya Paulino, como parte de una operación para detener a los integrantes de la organización “Los Capos del Diésel”, que robaba y revendía combustible de la institución castrense. El mayor Albújar no tenía ninguna relación con el caso, pero lo arrestaron en Cajamarca y lo trajeron como un delincuente hacia la Carceleta Judicial de Lima.

“El último 8 de diciembre, aproximadamente a las 4 de la mañana, me encontraba de servicio en mi unidad, cuando llegó un contingente policial junto con un fiscal. Me indicaron que había una orden de detención en mi contra e inmediatamente allanaron mi habitación en mi centro de trabajo. Yo no sabía que al mismo tiempo otra intervención se estaba llevando a cabo en mi casa donde vivo con mi familia en Cajamarca. Por si fuera poco, simultáneamente, la Fiscalía Anticorrupción allanaba la vivienda de mis padres en el Callao”, relató el mayor del Ejército.

Recién en Lima, cuando fue interrogado por el fiscal del caso, Hugo Minaya Paulino, se enteró de lo que había sucedido. A la persona que buscaban a las autoridades era el mayor EP Emilio José Cam Albújar, y no al mayor EP Emilio José Albújar Reto.

“Yo le pregunté al fiscal, ¿cuál es la imputación que se me hace? Y me dijo: ‘Usted tiene una orden de detención por peculado doloso en agravio al Estado’. Y me enseñó la carpeta fiscal donde, efectivamente, la orden de detención estaba a mi nombre. Sin embargo, la acusación del fiscal Hugo Minaya mencionaba a otra persona. Respondía al nombre de Emilio José Cam Albújar”, explicó el mayo Emilio Albújar.

“El día 10 de diciembre a las 9 de la mañana me llevaron a la Dirección Contra la Corrupción. Me tomó mi declaración indagatoria el mismo fiscal Hugo Minaya. Recién entonces confirmó que se había cometido un error y ordenó mi liberación. No me dieron mayor explicación. Me dijo que hubo un error, que una persona dio mi nombre, que habría sido un caso de homonimia, que ya se ha subsanado y las disculpas del caso. Y eso fue todo”, narró el mayor EP Emilio Albújar.

Ayer precisamente el fiscal Hugo Minaya emitió una resolución enmendando el error e indicando que el verdadero imputado es el mayor EP Emilio Cam Albújar. Además, formalizó investigación preparatoria contra los imputados (ver relación aparte).

El origen de la confusión sería que el colaborador eficaz que dio los nombres de los presuntos integrantes se confundió de identidad porque los apellidos se parecen. Pero las autoridades se dieron cuenta de la equivocación cuando el mayor Emilio ya estaba preso en Lima.

“Aquí no hay ningún tema de abuso ni nada por el estilo, inmediatamente se subsanó el error. Se realizó el control de identidad el 10 de diciembre y en el acto se ordenó la libertad”, explicó el fiscal Hugo Minaya.

De acuerdo con la autoridad, no obstante el error, el caso contra oficiales del Ejército por el robo de combustible continúa sin tropiezos.

“La investigación ha tenido frutos novedosos porque nunca se ha apuntado ni detenido a generales de división y en este caso sí ha sucedido. La investigación sigue avanzando”, afirmó el fiscal Minaya.

Investigados

Kristian Borja Portugal

Katherine Castillo Mormontoy

Cristian Valencia Cotrina

Heyli Ponce Vílchez

Karina Arévalo Rodríguez

Augusto Villarroel Rossi

Carlos Mayca Vásquez

José Balbuena Romero

Miguel Valdeavellano Vento

Milos Arévalo Nájar

Jaime Llanos Barrón

Diana Arias Villegas

Edwing Becerra Acuña

Miguel Flores Carbajal

Jeff Fernández Páucar

David Tarrillo Carrera

José Hurtado Terranova

Emilio Cam Albújar

Ángel Álvarez Villalobos

Johnny Calderón Acuña

Moisés Chávez Farfán

Omar Reyes Oyola