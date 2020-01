El líder del conglomerado empresarial Samcorp, José Sam Yuen, será interrogado el 3 de febrero en el consulado de Perú en Madrid, según disposición del fiscal José Domingo Pérez, para que responda sobre los aportes clandestinos, que hizo personalmente y por intermedio de una decena de ejecutivos de sus compañías, a la ex candidata presidencial Keiko Fujimori.

Jorge Yoshiyama Sasaki declaró que José Sam pertenecía a un grupo de empresarios que se reunía con Keiko Fujimori y que le entregaba una mensualidad para subvencionar sus gastos proselitistas. El dinero no era reportado a las autoridades.

Un testigo protegido que perteneció al entorno de José Sam Yuen confirmó el vínculo estrecho de éste con Jorge Yoshiyama porque ambos son compañeros del Colegio Franklin Roosevelt.

También reveló que Sam pidió a uno de sus gerentes, Javier Bisso López de Romaña, que reuniera a varios ejecutivos de SamCorp para que hicieran falsas donaciones a la campaña de Keiko Fujimori.

Entre ellos se encuentran Fernando Aguirre Llosa, Jorge Arrieta Portaro, Joan Cendra Valdizán, Emilio Cillóniz Florez, George López de Romaña jenkins, Manfredo Núñez Rosas y el propio Javier Bisso López de Romaña y su esposa Rocío López de Romaña Jenkins. Y a ellos se suma Jaime Tagle Arróspide, cuñado de José Sam.

Javier Bisso López de Romaña es cuñado del magistrado del Tribunal Constitucional, José Luis Sardón, quien en un principio dijo que no sabía que este era un falso aportante. Era mucho más que eso.

El fiscal Pérez los ha citado a todos entre el 15 y el 17 de enero.

Como ha informado La República, para convalidar su testimonio, el colaborador eficaz entregó a las autoridades correos electrónicos que intercambiaron José Sam Yuen con Javier Bisso López de Romaña, en los que, atendiendo a un pedido de Jorge Yoshiyama, le pide la relación de ejecutivos de SamCorp que van a aportar falsamente entre 15 y 30 mil soles cada uno a la campaña de Keiko Fujimori.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), efectivamente el partido fujimorista consignó que estas personas donaron dinero, cuando lo cierto era que la plata le pertenecía a José Sam Yuen.

Pero los correos electrónicos también demuestran que cuando el Equipo Especial Lava Jato comenzó a investigar a los falsos aportantes del fujimorismo, Javier Bisso López de Romaña demandó a José Sam asistencia legal para responder a las citaciones del fiscal Pérez. Sam contestó que estaban coordinando para que todos mintieran y dijeran que sí habían aportado a la campaña de Keiko Fujimori.

En un momento Javier Bisso López de Romaña le dijo a José Sam que para justificar el dinero que aparece como su aporte, diría que había trabajado para él. Pero el empresario le respondió que no dijera nada que los vinculara.

La situación legal del empresa José Sam Yuen dependerá de lo que digan los falsos aportantes a los que reclutó por intermedio de javier Bisso López de Romaña.

Más comprometidos

Para el 15 de enero también han sido citados por el fiscal Pérez, el ex jefe de la Sunat, Víctor Shiguiyama Kobashigawa, y su cuñado, el empresario Franjo Kurtovic Díaz. Como ha informado La República, el ciudadano belga Ivo A. E. Sterckx denunció que Kurtovic, aprovechando que su esposa, María Shiguiyama Kobashigawa, era amiga de la suya, Sonia Terrones Urquiaga, hizo a su nombre un aporte falso de US$ 65 mil. Sterckx no había donado nada.

En ONPE está registrado que Víctor Shiguiyama, quien fuera del entorno de Keiko Fujimori, donó US$ 20 mil. Las autoridades sospechan de una presunta simulación.

Son más de 70 empresarios y hombres de negocios los citados por el fiscal José Domingo Pérez, especialmente personas cuyos nombres fueron revelados por testigos y a los que se les atribuye presuntos falsos aportes (ver la lista completa).