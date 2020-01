Los candidatos al Congreso 2020 Carlos Vela (Alianza para el Progreso), Francisco Sagasti (Partido Morado), Magno Santillana (Frente Amplio), Miguel Soria (Partido Popular Cristiano), Juan Navarro (Acción Popular) y Óscar Ugarte (Juntos por el Perú) coinciden en la lucha por un mejor servicio de la salud, ya que es clave para nuestro país.

En ese sentido, los postulantes afirman que una de sus primeras tareas será mejorar la norma que permita a la población acceder a medicamentos genéricos. Es más, algunos aseguran que esta lista de medicinas debería ampliarse y así combatir otras enfermedades que padecen millones de peruanos.

La República conversó con estos aspirantes a “padres de la patria”, quienes insisten en que su compromiso con el sector salud será la bandera de su agrupación de llegar a ganar un escaño en el 2020.

Los postulantes Vela, Sagasti, Santillana, Navarro, Ugarte y Navarro dicen que insistirán en una reforma para que el Gobierno pueda garantizar a la ciudadanía entregar genéricos de calidad y que la salud pública sea igual para todos. Asimismo, opinan que el nuevo Congreso tiene una tarea de fiscalizar los decretos de urgencia y que estos deben perfeccionarse en la próxima legislatura.

Los mencionados candidatos son los más destacados de su lista respecto a temas relacionados a la salud pública. Las elecciones para el Congreso 2020 se llevarán a cabo este 26 de enero y se da luego de la disolución constitucional del Parlamento 2016-2019.

Será el electorado el que decida en las urnas quiénes integrarán el Parlamento.

Genéricos de calidad para todos

Francisco Sagasti, Partido Morado

Queremos medicinas genéricas sin sobrecosto. Revisaremos el decreto de urgencia sobre las medicinas y estableceremos por ley el etiquetado de medicinas y medicamentos originales.

La idea es que no se tenga un sobrecosto al ponerle una marca. Además, planteamos que el Minsa organice una plataforma unificada de medicamentos y esto permitirá negociar mejores precios con la industria farmacéutica. Menos proceso de licitación y mayor transparencia para evitar la corrupción.

La Superintendencia de los Servicios de Salud supervisa la calidad de los servicios y depende del Ministerio de Salud. Entonces, ahí hay una especie de inconsistencia en la cual el ministro y las autoridades máximas están por encima de esta autoridad. Hay que darle independencia.

Proponemos la profesionalización de los sectores de salud, así los directores de los hospitales serán nombrados por concurso.

Acabar con los monopolios

Magno Santillana, candidato del Frente Amplio

Hay una lista de medicamentos básicos y si la entrega no se cumple debe haber una sanción. Y depende del Estado el controlar la distribución.

Vamos a plantear en el Congreso la prevención de enfermedades y así evitar la comercialización de los medicamentos, pues en realidad la gente debe vivir saludable. Hay enfermedades que se pueden fortalecer con la alimentación y otros aspectos.

El monopolio de las medicinas siempre va a existir. La norma constitucional que tenemos permite este monopolio que pisotea el trabajo de los trabajadores.

Debe haber un cambio en el episodio económico de la Constitución. Esto no es a nivel micro sino macro. También debemos ampliar la lista de los medicamentos genéricos y fiscalizar cómo funciona la distribución. Hay que ir aumentando la lista debido a que hay enfermedades degenerativas que necesitan tratarse de inmediato. Tenemos un compromiso.

No al maltrato de pacientes

Miguel Ángel Soria, candidata del PPC

Debemos garantizar que los ciudadanos dejen de ser maltratados con largas esperas de meses para ser atendidos en consultas e intervenciones quirúrgicas. El PPC realizará una labor de fiscalización, en coordinación con el Poder Ejecutivo, a fin de garantizar que la programación de citas para consultas y operaciones sea en tiempo récord y en turnos ampliados para una mayor cobertura en atenciones.

Sobre las medicinas, la problemática es que las personas de escasos recursos no acceden a sus medicamentos en hospitales y postas médicas, porque dichas instituciones no cuentan con ellas. Ante ello, proponemos que las personas acudan directamente a las farmacias o boticas privadas con sus recetas y accedan libremente a sus medicamentos. El Estado pagará esos medicamentos mediante convenios con dichas empresas. Así, nuestros ciudadanos nunca más padecerán el desabastecimiento de medicinas.

Una lista abierta de medicinas

Juan Navarro, candidato del Acción Popular

Tenemos varios temas relacionados a la fiscalización de los servicios que se vienen prestando en el Minsa y en EsSalud, y en programas de lucha contra la anemia.

El tema de los medicamentos genéricos, queremos saber cómo se está realizando la entrega. En algunos puntos hay denuncias de que hay genéricos que se están convirtiendo en un genérico de lucro y que no baja su costo. Es importante saber cómo se van a distribuir. Además, hay que ampliar la lista. Es más, esta lista no debería ser cerrada por la demanda.

También hay que fiscalizar a los programas sociales que impulsa el Gobierno. Consideramos que el decreto de urgencia sobre medicamentos no es muy claro sobre la distribución y eso debe precisarse.

Desde el Parlamento vamos a fiscalizar eso y que el ciudadano conozca qué tipo de genéricos se le está entregando. Hay cosas por afinar, pero esa es nuestra propuesta de llegar al Congreso.

Calidad en las medicinas

Óscar Ugarte, candidato del Juntos por el Perú

Nosotros estamos a favor de impulsar el aseguramiento universal. Esto ha permitido que un gran porcentaje de la población acceda al seguro. No obstante, falta aún acceder a casi 4 millones de personas.

No se ha dado el financiamiento para que esto se haga realidad. Necesitamos mayor inversión y recursos humanos. Desde el Congreso se tendrá que revisar los decretos de urgencia y asignarle los recursos necesarios.

Sobre los medicamentos genéricos necesitamos que sean de calidad. Hay que tener presente que no pueden seguir los medicamentos sin abastecimiento. Esto se debe corregir. Hay que hacer una buena distribución y las farmacias privadas se deben comprometer a dar genéricos de calidad.

Hay que impulsar el uso de estos medicamentos y garantizar la calidad que se entrega. El sector público es el responsable de administrar y distribuir la medicina.

Mejorar la calidad de hospitales

Carlos Vela, candidato del APP

Sabemos que el sistema de salud carece de rectoría a nivel hospitalario y ha pasado que el Ministerio de Salud no tenga la capacidad de llegar a todo el sistema de salud de manera efectiva. A través del Congreso vamos a impulsar que regrese la rectoría. Esto no significa que se ampliará la burocracia. Sino hay que integrar las redes de salud y que estos temas se resuelvan más rápido. Queremos recuperar la capacidad de los hospitales. Sobre los medicamentos, hemos revisado el decreto de urgencia. Hay una problemática muy sensible que es el acceso a los medicamentos.

Hay que ver la calidad de los medicamentos. Tenemos que fiscalizar y hacer algunas observaciones de cómo se garantiza la cobertura de calidad. Hay que acelerar las atenciones médicas y no esperar uno o dos meses. También se debe ampliar la lista de medicamentos genéricos e incluso llevarlo hasta los casos de salud mental y otros.