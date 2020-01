Arequipa: Gerente municipal de Paucarpata acusado de corrupción seguirá en el cargo

Arequipa. Días atrás, regidores de la municipalidad de Paucarpata pidieron que el gerente general Jefferson Espinoza Valencia, deje el cargo por estar implicado en un escándalo de corrupción. Sin embargo, el martes último, desistieron de su pedido, durante una sesión de concejo.

Jefferson Espinoza fue denunciado ante la fiscalía de corrupción de funcionarios, porque aparentemente pidió una coima de S/ 5 mil al representante de un espectáculo que se realizaría en las instalaciones del Mall Aventura, en el distrito de Paucarpata, Arequipa.

Unos audios evidenciarían que el gerente solicita dinero, a cambio de permitir que se realice el espectáculo sin la necesidad de tramitar el certificado de Inspección Técnica de Seguridad de Edificaciones (ITSE).

Pese a estas acusaciones, los regidores no votaron por sacarlo de su cargo, luego que la oficina de asesoría legal de la municipalidad consideró que no se podía sacar al funcionario si no se terminaba una investigación. Dejaron el destino de Espinoza en las manos del alcalde José Supo.

La autoridad puede destituirlo del cargo, si le quita la confianza. Sin embargo, el alcalde Supo ratificó a su funcionario, asegurando que la denuncia tenía un tinte político.