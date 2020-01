Walter Gutiérrez: “No tengo ningún tipo de relación de amistad con César Hinostroza”

El máximo representante de la Defensoría del Pueblo, Walter Gutiérrez, se refirió al reportaje periodístico de El Comercio, que muestra que desde teléfonos que él ha tenido acceso, se registran llamadas con el ex juez supremo prófugo César Hinostroza.

Walter Gutiérrez manifestó en una misiva que no es amigo de César Hinostroza y que cuando salieron a luz los CNM audios sugirió que le retiraran el cargo de vocal supremo.

PUEDES VER Defensoría solicitó información a organismos del Estado sobre Falconí y Zavala, pero no obtuvo respuesta

“No tengo ni he tenido ningún tipo de relación de amistad ni de otra índole con el exmagistrado César Hinostroza”, señaló.

“En mi condición de Defensor del Pueblo fui la primera autoridad en declarar ante la opinión pública, en julio de 2018, que: ‘El señor Hinostroza no debería permanecer ni un minuto más como vocal supremo’, y cuestioné que el Consejo Nacional de la Magistratura no lo suspendiera aplicando sus propias normas, o no le iniciara un proceso para destituirlo de manera sumarísima”, añadió Walter Gutiérrez.

Respecto a las 5 llamadas con Hinostroza Pariachi que figuran en los equipos móviles, manifestó que “antes de ser Defensor del Pueblo, he recibido llamadas de jueces, fiscales y otras autoridades del sistema de justicia interesadas en que se difundan sus trabajos debido a que, anteriormente, fui director de diversas publicaciones jurídicas”.

PUEDES VER Teléfonos que usaba Walter Gutiérrez registran llamadas con César Hinostroza

“Como Defensor del Pueblo, diariamente recibo y atiendo llamadas de autoridades de diferentes ámbitos del Estado, sería imposible cumplir con mis funciones sino interactúo con autoridades del Estado; lo que no implica que tenga una relación de amistad o vínculo alguno con ellas”, finalizó.

Vale precisar que en declaraciones al medio citado, Gutiérrez aseveró que cuando trabajaba para la institución Gaceta Jurídica, los equipos telefónicos eran usados por varios colaboradores.

Además de llamadas con César Hinostroza, también existen con Guido Águila o Orlando Velásquez, exintegrantes del Consejo Nacional de la Magistratura.

Vale recordar que hace unos días también se reveló que César Hinostroza ha tenido conversaciones con dos seleccionados para ser parte parte de la Junta Nacional de Justicia, Marco Falconí y María Zavala, los cuales no jurarán como miembros del organismo hasta reunirse con los miembros de la Comisión Especial.