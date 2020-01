Walter Gutiérrez: “No tengo ningún tipo de relación de amistad con César Hinostroza”

El máximo representante de la Defensoría del Pueblo, Walter Gutiérrez, se refirió al reportaje periodístico que muestra que desde teléfonos que él ha tenido acceso, se registran llamadas con el ex juez supremo prófugo César Hinostroza.

Walter Gutiérrez manifestó en una misiva que no es amigo de César Hinostroza y que cuando salieron a luz los CNM audios sugirió que le retiraran el cargo de vocal supremo.

“No tengo ni he tenido ningún tipo de relación de amistad ni de otra índole con el exmagistrado César Hinostroza”, señaló.

“Considero oportuno recordar que en mi condición de Defensor del Pueblo fui la primera autoridad en declarar ante la opinión pública, en diferentes medios de comunicación, en julio de 2018, que: ‘El señor Hinostroza no debería permanecer ni un minuto más como vocal supremo’, y cuestioné que el Consejo Nacional de la Magistratura no lo suspendiera aplicando sus propias normas, o no le iniciara un proceso para destituirlo de manera sumarísima”, añadió Walter Gutiérrez.