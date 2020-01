Teléfonos que usaba Walter Gutiérrez registran llamadas con César Hinostroza

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, también habría mantenido comunicación con el ex juez supremo César Hinostroza.

Así lo reveló El Comercio, que tuvo acceso al registro de llamadas del exmagistrado César Hinostroza.

El acusado de ser el líder de Los Cuellos Blancos del Puerto se comunicó con teléfonos de Walter Gutiérrez (también miembros de la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia) en al menos 5 oportunidades.

De acuerdo a Walter Gutiérrez, no tiene amistad con Hinostroza Pariachi. Asimismo, aseveró que los equipos no eran de su propiedad y también eran usados por trabajadores de la institución Gaceta Jurídica, donde él también laboró.

“Estos teléfonos, los he tenido en posesión probablemente y los he usado, porque antes de ser Defensor (del Pueblo) fui editor de publicaciones", manifestó al medio citado.

“Si alguna vez se ha llamado; (porque) el señor Hinostroza era una persona que tenía vocación de publicar y seguramente ha llamado para que; sea yo o alguna otra persona, le publique algo, más ningún otro tipo de relación”, añadió Walter Gutiérrez .

El móvil también tiene llamadas de Guido Aguila y Orlando Velásquez, ex miembros de la extinta CNM.

Respecto a las conversaciones con el expresidente del CNM Guido Águila, manifestó que hablaron sobre una propuesta que él tenía.

Buscó explicar que cuando él era decano del Colegio de Abogado de Lima (2007) sugirió que existiera un programa llamado ‘La hoja de vida de un juez’, a fin de que en el CNM pudiera haber información más prolija de los jueces.

“(Cuando) Guido Aguila llega a ser miembro del (ex) CNM, rescata esa idea y me pide que la explique. Pero de nuevo, no es que yo tengo ningún tipo de amistad, vínculo o relación; eran llamadas que tenían el propósito de explicarle el proyecto”, sostuvo.

Respecto a las comunicaciones con Orlando Velásquez, relató que también guarda relación con sus iniciativas.

“Incluso recuerdo que querían pedir un préstamo al Banco Mundial y recuerdo que me pidieron que los ponga en contacto con alguien que pudiera armar este proyecto. Eso es cuando yo ya era Defensor del Pueblo y les dije que yo, como Defensor, ya no podía apoyarlos con la elaboración de ese proyecto”, añadió.

“Con los señores que usted me ha mencionado, no tengo ningún tipo de amistad, solamente son las llamadas que tienen la naturaleza que acabo de exponer”, finalizó.