Arbizú tras ser víctima de racismo por candidato de SN: “Me parece terrible”

Nuevamente un integrante de Solidaridad Nacional mancha la contienda electoral que escogerá a los nuevos 130 congresistas.

En un programa de debate de propuestas de Diario el Comercio -en el marco de las Elecciones 2020- participaron Mario Bryce del partido de Luis Castañeda Lossio y Julio Arbizu de Juntos por el Perú.

Cuando el programa ya estaba por culminar, Mario Bryce le entregó un jabón a Arbizu buscando insinuar que el ex procurador anticorrupción no tiene el hábito de bañarse.

PUEDES VER Elecciones 2020: Solidaridad Nacional infringió norma electoral con video

Arbizu y la moderadora del espacio mostraron su indignación por el comportamiento discriminatorio de Mario Bryce.

“Nosotros (Juntos por el Perú) estamos también en contra de la discriminación, de todas las formas. El señor está haciendo una alusión a mi color de piel porque esa es la razón que utiliza mucha gente en las redes y lo sabes tú (dirigiéndose a la moderadora) porque lo conversamos alguna vez para decir que yo no me baño. Yo me baño todos los días, señor Bryce. Usted, probablemente es bastante más sucio en la cabeza. […] Me parece terrible”, fue la respuesta inmediata del atacado.

A través de su cuenta de Twitter amplió su postura sobre el tema. “En la vida he tenido que soportar muchas muestras de discriminación por el color de mi piel. Nunca había pasado de la manera de hoy, en un debate político con un candidato de Solidaridad Nacional. Mi indignación, mi rabia, estoy seguro, es la de millones de peruanos y peruanas”, escribió.

PUEDES VER Elecciones 2020: JNE sorteó el orden de debate de los partidos

Discriminar amerita por lo menos sanción

Vale recordar que según el Artículo 323° del Código Penal, ‘‘el que discrimina a otra persona o grupo de personas, por su diferencia racial, étnica, religiosa o sexual, será reprimido con prestación de servicios a la comunidad de treinta a sesenta jornadas o limitación de días libres de veinte a sesenta jornadas’’.

A su turno, el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral deberá lanzar un pronunciamiento al respecto.

Hace unos semanas, el tribunal ya hizo un llamado de atención a Solidaridad Nacional debido a que difundió videos en los que intenta relacionar a sus adversarios políticos con terroristas.