Arequipa: Reinicio de Majes Siguas II en peligro

Roberth Orihuela Q.

Las obras del proyecto Majes Siguas II deben reiniciar a más tardar en mayo. Así lo prometió el gerente de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), Napoléon Ocsa. Sin embargo, todo podría volver a retrasarse debido a la falta de los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRAs).

Estos documentos, que son entregados por el Ministerio de Cultura, son indispensables porque ayudan a conocer si en las zonas donde se construirá el proyecto de irrigación hay restos arqueológicos. En el caso de que haya, se aplicaría un plan de rescate o conservación de los mismos.

Según informe de la Contraloría, Autodema no ha conseguido los 77 CIRAs necesarios para las obras. Faltan 9, que pertenecen a la primera fase de Majes II, es decir, para la represa de Angostura y los túneles trasandinos. Si no los obtienen hasta mayo, las obras no podrán reiniciarse y tendrían que esperar hasta tener el último certificado.

Sin información

El informe de orientación de oficio N° 002-2010 fue elaborado por la gerencia de Control de Megaproyectos de la Contraloría. En el documento se indica que se reunieron con funcionarios de Autodema en setiembre de 2019. Esa vez solicitaron la documentación sobre los CIRAs que faltaban obtener. Los funcionarios de Autodema, encabezados por el entonces gerente Marcelo Córdova, prometieron entregarlos, pero no cumplieron.

Ante ello, Contraloría tuvo que hacer uso de comparaciones del expediente del proyecto y otras fuentes para determinar que al menos nueve CIRAs no habrían sido obtenidos. Todos pertenecen a la construcción de la represa de Angostura y los túneles para la irrigación.

El informe advierte que se ha iniciado las obras en 2017 sin contar con todos los certificados de inexistencia de restos arqueológicos.

Indica además, que el Texto Único Ordenado (TUO) del contrato del proyecto señala que los CIRAs deben ser obtenidos por el concesionario y que Autodema debe acompañar e inspeccionar que se consigan.

Si el concesionario no cumple, el gobierno regional se vería en la necesidad de firmar una prórroga hasta que se obtengan, ya que ninguna obra puede iniciarse sin el certificado.

El informe de la Contraloría señala que Autodema no parece haber cumplido con su labor fiscalizadora. “Tras varias comunicaciones, no han comunicado el estado situacional de los CIRAs”, dice. En tal caso, quedan solo 5 meses para culminar los trámites.❖

Hay restos arqueológicos en fases I y II

Según el informe de Contraloría, los CIRAs que sí se tramitaron dieron como resultado el hallazgo de varios restos arqueológicos.

Hay 18 sitios arqueológicos en la Fase I (Angostura y túneles) y otros 75 en la Fase II, las pampas donde estará la irrigación.

Se espera hallar más restos donde no se ha tramitado los CIRAs.