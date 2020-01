Vilcatoma y Mora: No plantearán vacancia presidencial

Se presentó como especialista en defender los derechos de la sociedad, Yeni Vilcatoma recordó que durante su permanencia en el Congreso luchó contra la corrupción. Por su parte, el excogresista Daniel Mora sostuvo que este Parlamento será importante para dar soluciones a los problemas nacionales.

Inmunidad parlamentaria

La exfujimrista aseguró que denunció a la corrupción sin tener un cargo y también lo hizo 'valientemente’ cuando llegó al Congreso, sin embargo, precisó que este mal se ha generalizado por lo que la inmunidad debe ser eliminada, pero no solo para los congresistas sino para todo funcionario público.

“Sería una muestra para que la ciudadanía vuelva a confiar en nosotros”, manifestó.

Al igual que su contrincante, Daniel Mora indicó que se debe erradicar este mecanismo, pero conservándola para los trabajos de fiscalización, ya que de lo contrario los congresistas no podrán cumplir su labor.

Financiamiento de campañas

No le debe nada a nadie. Ante la pregunta de cómo financia su campaña, Yeni Vilcatoma afirmó que hasta el momento no ha gastado un sol, pues prefiere utilizar su voz yendo a entrevistas para brindarle información a los ciudadanos y no emplear paneles publicitarios, regalos millonarios o un gran equipo de prensa.

La número 2 de Solidaridad Nacional pidió a la población ser más estrictos con sus votos y que analicen o averigüen quienes están detrás de las campañas de los candidatos.

“Los ciudadanos son mi fortaleza (...) Yo defiendo a los ciudadanos”, comentó.

Por su parte, el candidato del Partido Morado consideró que el Estado, como en otros países, se debe de encargar de financiar las campañas, lo cual ayudará a eliminar la corrupción dentro de las agrupaciones políticas.

Además, agregó que todos los postulantes de la organización morada no han pagado por estar en el partido.

Vacancia presidencial

Vilcatoma señaló que de llegar al Congreso no planteará la vacancia presidencial, pues en su momento ya lo hizo y cumplió con su deber sin traficar con nadie o utilizar algún tipo de influencia. La postulante del partido del sol dejó esta tarea para otros congresistas.

El número tres del Parido Morado saludó la decisión de la exfujimorista y sostuvo que tampoco tienen en la agenda política presentar una vacancia contra Martín Vizcarra.

“Es momento de demostrarle al pueblo que puede haber un buen Congreso, que puede haber una buena institución”, añadió.

Unión civil

Es factible por razones patrimoniales. Mora expresó que dos personas del mismo sexo pueden unirse sin problema alguno, pues esto avala la igualdad de oportunidades.

“Hay que respetar el derecho de las minorías, tolerar las diferencias, pero tolerar no significa que acepte todo, sino que simplemente respeto las diferencias y diversidad”, acotó.

Al igual que su opositor, la exfujimorista dijo que un parlamentario no puede quitar derechos, sino que tiene que defenderlos.