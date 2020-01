Omar Cairo saluda recomendación de Carlos Ramos de no admitir demanda competencial [VIDEO]

El abogado constitucionalista Omar Cairo se refirió a la decisión del magistrado del Tribunal Constitucional de recomendar al Pleno de dicho organismo que sea desestimado el pedido de Pedro Olaechea sobre la disolución del Congreso.

El presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, solicitó hace unos meses una demanda de conflicto competencial en contra del Ejecutivo por haber solicitado cuestión de confianza sobre una reforma constitucional y disolver el Congreso tras la negación fáctica de los parlamentarios de no otorgarle el respaldo.

Vale recordar que Salvador del Solar solicitó cuestión de confianza para que se modificara la forma de elegir a los magistrados del TC. Martín Vizcarra tomó como una negación que pedido no se haya visto con prontitud.

Tras ello, informó que el Congreso pasaba a ser disuelto porque los legisladores negaron fácticamente la confianza al no revisarla ni votar por ella.

Omar Cairo manifestó que la determinación que tome el Tribunal Constitucional es definitiva. Asimismo, recordó los hechos del 30 de septiembre.

“El día 30 de septiembre, el primer ministro, Salvador del Solar plantea una cuestión de confianza y pide que se apruebe una modificación de la ley orgánica (respaldando dicho pedido con la cuestión de confianza); entonces, esa cuestión de confianza se aprobaba solamente si se aprobaba la reforma de ley orgánica y no se aprobó. La realidad es que la cuestión de confianza fue rechazada; por lo tanto, eso habilitaba la disolución. Esa realidad…entiendo que es la que ha sido recogida en la ponencia del Dr. Carlos Ramos”, señaló para Canal N.

“Lo que decida el Tribunal Constitucional es definitivo y marca la interpretación de los artículos constitucionales, referidos tanto a la cuestión de confianza como a la disolución del Congreso; ya sobre eso, quien esté en contra tendrá que respetar lo que es la institucionalidad que consiste en que los fallos del Tribunal Constitucional son definitivos”, adicionó Omar Cairo.

A la vez, comentó que probablemente Carlos Ramos haya tenido en cuenta en su sustentación escrita que el rechazo de la cuestión de confianza por parte del Congreso, no necesariamente debe ser expreso.

“(Se trata de) principio de realidad. Imagine usted que lo que se exigiera para un rechazo de la cuestión de confianza es una votación expresa, entonces sería muy sencillo que ante una cuestión de confianza (ya habiéndose censurado una vez un gabinete), los congresistas se retiren simplemente de la sala, no voten, y por lo tanto frustren lo que esté pidiendo el primer ministro, y luego digan que la cuestión de confianza no se rechazó porque no votamos en contra, pero al irse del Pleno, en realidad frustraron lo que pedían, y en los hechos, en realidad, dijeron no a lo que está haciendo”, sostuvo Omar Cairo.

“Es muy peligroso esta necesidad de votación para esta negativa. La negación se expresa en hechos; lo que pasó el 30 de septiembre es que en los hechos el Congreso de la República le dijo no al pedido del presidente del Consejo de Ministros”, finalizó.

Desde el Tribunal Constitucional han informado que tendrán un fallo antes de las elecciones congresales del 26 de enero.