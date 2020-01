Dos de los miembros elegidos titulares para ser parte de la nueva Junta Nacional de Justicia no juraron este lunes 6 por decisión de la Comisión Especial.

María Zavala y Marco Falconí, que obtuvieron el cuarto y quinto lugar respectivamente han sido citados por la comisión mencionada para que se aborde los cuestionamientos que salieron a la luz días antes de su juramentación. Conoces cuáles son.

De llamadas al “hermanito”, plagios y otros carnavales

Marco Falconí tiene 3 cuestionamientos en contra: supuesta irregularidad en el recibo de bonificación porcentual en sus calificaciones, comunicaciones telefónicas con César Hinostroza y presuntos plagios en su tesis doctoral.

El excongresista obtuvo un 10 % adicional en los exámenes de la Junta Nacional de Justicia debido a que presentó documentación que certifica que es licenciado de las Fuerzas Armadas y efectuó servicios en la institución.

No obstante, Perú 21 informó que no debió recibir dicha ventaja porcentual porque la ley actual señala que solo pueden conseguirlo los licenciados que hayan servido bajo la modalidad de acuartelado o no cuartelado; mientras que él solo es licenciado egresado de un colegio militar.

Pese a ello, la Comisión Especial ratificó el sábado 4 su nombramiento argumentando que una ley anterior especificaba que los que egresaban de un colegio militar eran considerados como miembros activos de las Fuerzas Armadas, por lo que el beneficio debía ser tomado en cuenta.

Si bien el pronunciamiento tiene el membretado de la Comisión Especial, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, manifestaron que no estaban enteradas de que iba a salir.

Por otro lado, un informe de El Comercio reveló que Marco Falconí conversó vía telefónica con el ex juez supremo César Hinostroza en por lo menos 18 oportunidades.

Las conversaciones fueron hechas entre 2015 y 2017. Hasta la fecha no se sabe el contenido de las conversaciones, pero Falconí ha sido muy criticado por tener relaciones con el presunto cabecilla Los Cuellos Blancos del Puerto, y que tenía grandes influencias dentro del extinto CNM.

“Con el doctor Hinostroza conversé 4 o 5 veces con motivo de la presentación de su libro sobre del secreto bancario del 2017”, fue la defensa del exparlamentario.

Falconí no escapa de una acusación por presunto plagio. Se le culpa de copiar en su tesis doctoral en la Universidad Católica de Santa María, Arequipa.

“En la tesis presentada para optar el grado de magíster en derecho constitucional del señor Marco Tulio Falconí detectan ocho casos de plagio, en especial a Francisco Eguiguren, Patricia Canales, Huber Alcaráz, Juan Morales Godo, Lucrecio Revollo y Antonio Pérez Loño. [...] Plagia literalmente siete páginas de la tesis de Eguiguren”, detalló el ex defensor del Pueblo Walter Albán para Cuarto Poder.

También habló con César Hinostroza

A su turno, María Zavala tuvo comunicación telefónica en al menos 16 ocasiones con exjueces que son acusados por el Ministerio Público de ser parte de “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

María Zavala conversó con César Hinostroza en seis oportunidades entre 2015 y 2016. El diario El Comercio precisa que una de las comunicaciones que tuvieron se dio el 10 de febrero de 2016, apenas un día después de que se eligiera al representante titular y al representante suplente del Poder Judicial ante el Consejo Nacional de la Magistratura.

Vale mencionar que César Hinostroza era parte de la Sala Plena de la Corte Suprema -encargada de elegir a los dos representantes- y María Zavala fue seleccionada como suplente.

En conversación con La República, la abogada constitucionalista Beatriz Ramírez advirtió ello en una entrevista con La República, el 31 de diciembre.

“Lo más grave en su caso es que ella era accesitaria del Poder Judicial en el Consejo Nacional de la Magistratura. No ejercía en el CNM, pero representaba al PJ en esa entidad. Y hay que recordar que la JNJ va a tener que investigar a los ‘hermanitos’ y a un montón de gente más. Por eso, me pregunto si lo podrá hacer con imparcialidad”, explicó.

Además de haber charlado con César Hinostroza hizo lo propio con el consejero Sergio Iván Noguera Ramos, otro presunto integrante de Los Cuellos Blancos del Puerto.

Cuando se hizo escándalo los CNM Audios, la exministra de Justicia optó por renunciar a su cargo como representante suplente.

Por otra parte, si bien Zavala no tendrá que responder sobre otro tema ajeno a sus conversaciones telefónicas, es necesario recordar que cuando fue presidenta de la Sala Penal Especial B, en la sede judicial de la Base Naval del Callao, absolvió al exalcalde del Callao Alexander Kouri Bumachar y al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres de los delitos de tráfico de influencias y asociación ilícita, en 2004.

Este miércoles 8, María Zavala y Marco Falconi han sido citados por los miembros de la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia para que se aborden los casos en su contra.