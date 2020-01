El expresidente del Parlamento, Luis Iberico, mostró este lunes su disconformidad sobre el aumento de sueldos a 18 funcionarios aprobado por la Mesa Directiva afirmando que “no es lo más adecuado” y que el Parlamento no debe asignar “ese tipo de incrementos”.

“No me parece lo más adecuado qué en este período que el Congreso está terminando sus funciones se hagan este tipo de incrementos […] De poder puede hacerlo (aumentar sueldos) pero no me parece lo más adecuado.”, manifestó el también integrante de la Comisión Permanente a la prensa.

PUEDES VER Congreso alista nuevas contrataciones de personal con aumentos de sueldo

Por otro lado, Iberico comparó dicha gestión del Congreso con las aprobaciones de proyectos que da el Ejecutivo cada año y refirió que “estas cosas” al término de un periodo administrativo “no son buenas”.

“Se aprueba para la ejecución de un adelanto de una obra millonaria y a través de un centenar de facturitas. Estas cosas cuando se está terminando un periodo no son buenas”, expresó.

PUEDES VER Comisión Permanente sesionará este lunes 6 de enero

Asimismo, aseveró que dichas revelaciones lo único que hacen es “favorecer” a los sectores que critican el trabajo del Parlamento por lo que “hay que tener cuidado”. “

Decisiones como estas no hacen sino favorecer a los sectores que cuestionan y atacan al Congreso. Especialmente a un gobierno que busca en el ataque al Congreso el alza de su aprobación. Hay que tener cuidado con estas cosas”, declaró.

PUEDES VER Implementan programa de incentivos para que trabajadores antiguos del Congreso se retiren

Cabe recordar que, de acuerdo a un informe publicado por La República, el Parlamento solicitó el incremento de nivel remunerativo a 18 trabajadores debido a una “reestructura organizacional". Asimismo, para este 2020 planteó la “dotación de personal y reordenamiento de cargos y niveles” los cuales, según un documento presentado a la Oficina de Administración General, fueron solicitados con el fin de “afectar” el Presupuesto Analítico de Personal (PAP).

Es así que, mediante una carta del departamento de Recursos Humanos, el Congreso pide también reincorporar de plazo fijo a uno “indeterminado” a 26 empleados los cuales se les “actualizará” el incremento remunerativo correspondiente de acuerdo a la Ley Interna del Congreso de la República.

PUEDES VER Congreso disuelto quiere subir el sueldo de sus funcionarios

Iberico: “Junta hace un papelón”

Finalmente, Iberico Nuñez, se pronunció sobre la juramentación de los integrantes electos de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) afirmando que “anda de trancas y barrancas” referente a los cuestionamientos de los seleccionados Marco Tulio Falconí Picardo y María Zavala Valladares.

“Ya hizo un papelón (con el primer concurso) y vamos a ver si va a hacer un segundo papelón […] Si ya decidió. Ya decidió. Puede ser o no el señor Falconí una persona de mi simpatía, pero ya se decidió”, enfatizó.

Este lunes la Comisión Especial decidió postergar la juramentación del excongresista Marco Falconí y de la exministra de Justicia María Zavala tras diversos cuestionamientos en su contra.