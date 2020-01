Los proveedores favoritos del Gobierno Regional de Arequipa [INFO]

Roberth Orihuela Q.

El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) tiene un presupuesto de S/ 829 millones para obras, la cifra más importante de la que dispone una institución pública en la región mistiana. La ejecución de esos recursos se hace bajo dos modalidades: administración directa y licitación pública. La primera cuando la obra o proyecto es llevado a cabo por la misma institución, la segunda cuando se recurre a una empresa para que haga la obra.

En su primer año de gestión, la política del gobernador Elmer Cáceres Llica ha sido la de gastar mediante contratación directa (menos de 8 Unidades Impositivas Tributarias, un monto equivalente a S/ 33 600). Esta, siempre ha dicho, es la mejor forma de dar trabajo a proveedores y obreros locales. Pero eso implica que el GRA deba ocuparse de comprar todo lo necesario para un proyecto, desde cemento hasta un foco.

En suma, el GRA pagó de enero a noviembre facturas por más de S/ 93.6 millones.

Proveedores favoritos

La República analizó el gasto en bienes y servicios del GRA en 2019. En resumen, trabajó con algo más de 2 400 proveedores. Estos facturaron entre S/ 120 y S/ 7.5 millones, la gran mayoría sin ningún tipo de concurso.

Llama poderosamente la atención que muchos de los grandes proveedores son empresarios nuevos constituidos después de la juramentación de Cáceres. No tienen otra experiencia que no sea proveer al GRA. Algunos facturan como personas naturales y otros crearon empresas con activos de S/ 500. Existen también aquellos que tienen algunos años en el mercado, pero apenas Cáceres Llica entró a la región, decidieron probar suerte trabajando con el Estado y no les fue mal (ver lista).

Los reyes de la madera

En las compras de madera hay una suerte de monopolio. La familia Orosco tiene casi todos los contratos mediante 4 empresas y personas naturales. Hasta setiembre, bajo la denominación de madera, facturaron el 60% de los contratos. El restante corresponde a otros insumos.

Alicia Orosco Ayaque es cabeza de las empresas Deforsa SRL, Compañía Manantay SAC y Plantaciones Forestal SAC; esta última creada en julio de 2019 con un capital de S/ 500.

Pero además maneja Guyaz Servicios Generales, una empresa creada el 31 de enero de 2019. Obtuvo su Registro Nacional de Proveedores (RNP) dos días después. La administra Adriana Carpio Orosco, sobrina de Alicia Orosco, una joven de 19 años de edad.

Pero Orosco no solo ha ganado procesos con sus empresas, también lo hizo como persona natural. Lo mismo ocurrió con Flavio Gallegos Rojas, su socio.

En 2019 han facturado casi S/ 2 millones. Uno de los últimos procesos que han ganado se dio el 22 de noviembre de 2019. Guyaz abasteció de madera mediante comparación de precios. Ganó con una propuesta de S/ 62 mil 244 para obras complementarias en la Variante de Uchumayo.

La tuvo fácil porque los otros postores, T-rexpress e Industria y Comercio Villa Santiago, simplemente su negocio no era vender madera sino son ferreteros, estructuras metálicas y construcción.

Este diario buscó a Alicia Orosco y a su sobrina. Contactamos a la joven. Dijo que su tía era la que manejaba todo el negocio y que trabajaban con el GRA hace mucho. Añadió que su tía estaba de viaje.

Lista amplia

Pero estas no son las únicas empresas beneficiadas. Hay otras creadas en 2019 que les ha ido muy bien, incluso pequeños empresarios que han encontrado en la región a un gran cliente.

Segcon EIRL se creó a fines de enero de 2019. El 27 de febrero obtuvo su RNP. Ese mismo día obtuvo dos contratos para vender implementos de seguridad para las obras del GRA. Ha facturado hasta noviembre más de S/ 368 mil con solo compras directas.

Otra empresa afortunada es Ecorsa EIRL. Ganó en junio de 2019 un proceso directo por S/ 809 mil para vender piedra para las obras en el Tramo II de la Variante de Uchumayo. Lo hizo sin competencia.

Complementan la lista personas naturales que en 2019 sacaron su RUC y su RNP y empezaron a facturar. Encabeza Edgar Mendoza Aruba con casi medio millón de soles en venta de insumos, herramientas y material para obras. Registra su dirección en Tarata - Tacna.

Sigue Gabriel Ferrel Ventura, un joven de 24 años. Sacó su RUC y RNP en mayo de 2019 y empezó a facturar grandes montos. Ya vendió cerca de medio millón de soles. Sin embargo, no tiene un local conocido. Lo visitamos en su casa, en el distrito de Mariano Melgar. Allí dijo que tenía su establecimiento frente a la Plaza España, en el Cercado. Pidió que lo buscáramos el jueves de la semana pasada. Fuimos a la dirección que dio, esta era la librería de su madre. Nada que ver con una ferretería que venda insumos para obras de infraestructura.

También está Carola Helen Rojas Tejada. Vendió adoquines para la obra vial en Peruarbo, distrito de Cerro Colorado, por el monto de S/ 210 mil. Lo curioso es que sin nada de experiencia le ganó a empresas como Supermix y Postes Arequipa.

Se lavan las manos

La República intentó obtener una versión oficial del gobierno regional. El jefe de Planeamiento y Presupuesto, Javier Rospigliosi, señaló que todo el manejo de las compras y contratación de servicios lo hace el área de Logística. Dijo que él sólo se encarga de verificar que haya la partida para pagar las facturas.

En tanto, el gerente de Infraestructura, Guillermo Valcárcel, también negó alguna responsabilidad en los procesos de compra de insumos y materiales para las obras. “No hacemos el requerimiento. Logística es el área que se ocupa de todo”.

Finalmente, el gerente general del gobierno regional, Gregorio Palma, aseguró que tras salir la denuncia periodística, investigaría. “No queremos corrupción en el gobierno regional”.

Respuesta de Logística

Intentamos coordinar una entrevista con el jefe de Logística, Edy Cayo, pero no hubo respuesta. Nos derivaron con Gustavo Málaga, jefe de Adquisiciones.

Respecto a los proveedores favoritos, reconoció varios nombres. Indicó que durante la gestión de Cáceres Llica la orden ha sido comprar lo más barato para evitar problemas con la Contraloría. También restó importancia a los grandes montos. “S/ 100 mil corresponden a 3 órdenes de servicio. No son nada”.

También dijo que Logística no siempre salía a la calle para buscar los precios más baratos, por cuestiones de tiempo, y que generalmente esperaban a que lleguen proveedores. “No todo será lo más barato del mercado, pero le aseguro que son precios más bajos con respecto a los que manejaba la gestión anterior”.

Descartó que detrás de las compras a proveedores nuevos haya algún tipo de favoritismo. “Nosotros no podemos fijarnos si la empresa es nueva o antigua. Nos interesa los precios bajos”.

Se debe fiscalizar

Para el especialista en derecho municipal, Jorge Sumari, facturar con empresas nuevas y ganar concursos sin tener experiencia resulta sospechoso. “Es el típico caso de direccionamiento y monopolización de las compras directas”, indicó en referencia al caso de los Orosco.

Sumari indica que en estos casos habría responsabilidad por parte de los funcionarios regionales a cargo de las contrataciones.

“No podemos argumentar que solo buscamos precios bajos. También se debe buscar calidad y garantía. ¿Qué pasa si la empresa o la persona no cumple? Incluso es de norma que deban tener un local fijo y que demuestren que sí se dedican a los negocios que dicen hacer con la región. Que tengan almacenes o al menos que su local sea de lo que dicen. Incluso deben tener licencia de funcionamiento. Y de todo eso también deben asegurarse los funcionarios regionales”.

Para Sumari, debe intervenir la Contraloría con el fin de que haya transparencia en las compras directas que hace la región. “Si se demuestra que hay irregularidades, que se sancione”.