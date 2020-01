El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, comentó este lunes que Marco Falconí, integrante electo de la Junta Nacional de Justicia, no declaró ante la Comisión Especial, grupo de trabajo encargado del concurso público, que había sostenido comunicación alguna con el prófugo exjuez supremo César Hinostroza, vinculado a la red criminal Los cuellos blancos del puerto.

En declaraciones para Perú 21, el magistrado manifestó que podría suspenderse la juramentación de Falconí Picardo por las numerosas llamadas telefónicas con Hinostroza Pariachi, pero no por la presunta irregular bonificación del 10% de puntos extras en su evaluación.

“Por el tema de la bonificación (del 10% a su puntaje)no le veo razón, porque esa asignación es legal, pero si se analiza esa posibilidad por las comunicaciones que sostuvo con Hinostroza, eso lo podría condicionar. Eso no se sabía, él no lo comunicó (a la Comisión Especial). [...] Yo de casualidad puedo haber hablado con el señor Hinostroza y eso no significa mafia. Además, Falconí ha dicho que habló de mil temas con el exjuez, se tendría, en todo caso, ver el trasfondo”, expresó.

Tras ello, Lecaros Cornejo sostuvo que solo conoce a Marco Falconí, quien fue congresista de la República entre 2011 y 2016, y que no es su amigo.

Sobre el comunicado de la Comisión Especial que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, declararon desconocer, el magistrado señaló que la Secretaría Téctina se lo mandó e indicó que estaba de acuerdo.

“La Secretaría Técnica me lo mandó, no recuerdo si por correo o WhatsApp, para consultarme por el tenor del comunicado, y dije que sí estaba de acuerdo. Comparto el mensaje, la explicación que se da sobre Falconí es lo que corresponde”, agregó.