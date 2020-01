Julio Guzmán: “Si no elegimos un buen Congreso, la gente va a terminar de perder la fe”

El presidente del Partido Morado y posible candidato presidencial para el 2021, Julio Guzmán, conversó con La República sobre la campaña que viene impulsando junto a su agrupación de cara a las elecciones congresales del 26 de enero. Nos atendió en medio de una jornada proselitista en San Juan de Lurigancho.

A falta de casi veinte días para el cierre, ¿cómo siente esta campaña tan inusual?

Sí, bastante inusual, pero importante. Hoy, por ejemplo, hemos venido desde las ocho de la mañana y ya son casi las cuatro. Hemos venido para escuchar las necesidades de la gente y esto es muy revelador, porque a veces uno prepara propuestas en un escritorio, pero olvida que las soluciones a los problemas las tienen las mismas personas, entonces simplemente hay que preguntarles: ¿qué es lo que necesitas?, ¿cómo se puede resolver? Y en eso estamos.

¿Van a trasladar estas propuestas al Congreso?

Algunas de ellas y otras no. Porque muchas son responsabilidad del Ejecutivo.

¿Y cómo trasladar las que corresponden al Congreso?

A través de dos formas. La primera es la fiscalización, es decir, no puede ser que en el Perú, con los problemas y las necesidades que tenemos, que en todo el 2019 solo se haya ejecutado cerca del 70% del presupuesto nacional. Entonces, el Congreso tiene la responsabilidad de fiscalizar, de presionar al Ejecutivo para demandarle que ejecute la inversión pública. Y la segunda es la representación, ver cómo nuestros congresistas pueden ser intermediarios de la gente para poder conversar con las autoridades.

Y fuera de eso, ¿cuál es la consigna del Partido Morado?

Que somos un equipo de verdad. Una muestra de ello es lo que están viendo: nuestros candidatos por Lima Metropolitana están acá. Porque nosotros hacemos campaña juntos, no peleamos entre nosotros mismos ni canibalizamos el voto. La otra consigna es la seriedad: somos el único partido que ha presentado públicamente 44 propuestas legislativas.

¿Cuáles son esas propuestas, al menos las principales?

Están agrupadas en distintas áreas. La más importante es la reforma del Congreso. Necesitamos reformar el Congreso para que funcione bien y para que no se gaste la plata de los peruanos en tonterías. Necesitamos hacer que los congresistas ganen lo que deben de ganar, pero que no ganen en cosas superficiales, ni que se creen conceptos que no sirven para nada como la semana de representación, donde además reciben (dinero). También proponemos cambiar la Comisión de Ética.

¿De qué manera?

El Partido Morado propone crear una comisión independiente de Ética, integrada por gente que no sean congresistas. Es decir, no más “otorongo no come otorongo”. Estamos pensando en un concurso público y que todos los peruanos calificados para pertenecer a esta comisión puedan postular.

¿Alcanzará el tiempo para concretar estas propuestas?

Las 44 propuestas han sido elaboradas sobre la base de tres criterios: que se puedan hacer en dos legislaturas, que sean propuestas que se puedan hacer desde el Congreso y, tercero, que tengan sentido para la gente. Entonces, las propuestas están consideradas para poder ser implementadas en lo que dure este próximo Congreso.

¿Confía en que el Partido Morado logre un número importante de curules?

Confío. No solo por mi optimismo natural, sino por el trabajo que estamos haciendo. Estamos tomando con mucha seriedad estas elecciones porque son claves en la historia del país. Si no elegimos un buen Congreso el 2020, todo el avance de la lucha contra la corrupción se puede caer, si no elegimos un buen Congreso la gente va a terminar de perder la fe en la política y nosotros no podemos permitir eso.

Finalmente, ¿postulará a las presidenciales el 2021?

Estamos concentrados en consolidar el partido y tener una buena participación en las próximas elecciones. Cuando se termine ese periodo ya hablaremos de campañas presidenciales, de elecciones internas.