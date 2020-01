La alianza entre la extrema derecha y los grupos religiosos ultraconservadores no es nueva, ni en el Perú ni en el mundo. Pero en esta campaña electoral se ha concentrado en el partido Solidaridad Nacional. Sus candidatos están llevando a extremos delirantes la ideología de grupos como #ConMisHijosNoTeMetas. Lamentablemente, estos personajes son invitados frecuentes de los medios de comunicación, acaso precisamente por su retórica obscena. Si esa es una manera de buscar rating, es profundamente irresponsable.

Así, hemos oído a la inefable Rosa María Bartra afirmar que la ideología de género (el invento de CMHNTM para evitar la educación con igualdad de género) fomenta la masturbación, utilizando “objetos sexuales, con navajas, con tornillos”. Ya es un meme la expresión de Alberto de Belaunde cuando escuchó a la citada excongresista soltar alguno de estos disparates. El líder del partido, Rafael López Aliaga, declara sin despeinarse que se pretende “homosexualizar a los chicos”.

Ya sea que los entrevistadores pongan en evidencia la grotesca falsedad de estas afirmaciones o no, ellos continúan machacándolas. Hablan de sexo anal y orgías escolares. Es evidente que están proyectando sus fantasmas, con el pretexto de combatirlos. El goce consiste en poder exhibirlos públicamente, pretendiendo que lo hacen en defensa de la pureza infantil.

El problema es que de esta manera apelan a los sectores más conservadores del electorado, con la complicidad -consciente o no- de los medios que insisten en invitarlos. Para estos candidatos es irrelevante que los desmientan o ridiculicen. El inconsciente funciona con esa misma lógica. Ninguna racionalidad puede contener la insistencia de las pulsiones. Esto no pasaría de ser una exhibición desembozada de patologías, de no ser porque hay un objetivo político: llegar al parlamento a fin de legislar en contra de las mujeres, la igualdad de género, el aborto, etcétera. Su sueño, aunque dudo que lo hayan leído, es fundar la república de Gilead. Es lo que anuncia Margaret Atwood en su distopía, El cuento de la criada. En ese mundo las mujeres están estratificadas y el sentido de su existencia consiste en servir a los hombres. Lo único que cuenta son sus ovarios. Por eso es importante acudir a votar e impedir que estos retrógrados autoritarios puedan legislarnos.