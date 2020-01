Ir al psiquiatra no es para locos

Reto a Richard Arce a una polémica para desenmascarar su reformismo, revisionismo y pacifismo con los explotadores. El tema que él escoja. Si se acobarda, también que me avise para no agendarlo. Vladimir Cerrón.

¡Veo que no te dejo dormir! Acepto el reto y que sea en tu cancha en Huancayo. Propongo: 1. Enfoque de género y feminicidios. 2. Corrupción en hospitales. 3. Venezuela: ¿democracia o dictadura? 4. Lenin: el infantilismo de izquierda. ¡Ah! Traes tus candidatos sentenciados para que te ayuden. Richard Arce.

No soy antinada ni antifujimorista, esa chapa me la han puesto. Marianella Ledesma.

Cuando íbamos los abogados defensores, el señor fiscal se hacía llamar Gargamel. Giulliana Loza sobre Pérez.

El excesivo afán de protagonismo y comportamiento errático por parte del fiscal Pérez resta legitimidad al trabajo del grupo. Erick Sablich.

Debe llamar la atención que cierto sector diga que el equipo especial quiere montar shows. José Domingo Pérez.

Corremos el riesgo de que, al final, una serie de personajes resulten condenados por la opinión pública, creada a veces irresponsablemente por los medios de comunicación, y no por los tribunales. La condena mediática, fundada o no, ha resultado útil para dar paso a las prisiones preventivas, que entusiasman a la opinión pública pero no hacen justicia. O son injustas cuando se ordenan sin haber circunstancias que las justifiquen según la ley o se prolongan excesivamente sin dar paso a un juicio. Es una aberración que alguien esté tres años en prisión sin ser juzgado. En eso estamos y no es para estar satisfechos. Luis Pásara.

Yo sí voy a salir bien, no sé si del otro lado. Giulliana Loza sugiriendo un examen psiquiátrico a ella y a Pérez.

Un payaso que debería ir urgentemente al psiquiatra, no es malo, no es para locos, es para arreglar tus problemas. Walter Gutiérrez, vicegobernador de Arequipa, sobre Elmer Cáceres.

Tienes un gobierno que solo se preocupa por la ideología de género y enseñar a las niñas que empoderarse es masturbarse. Rosa Bartra.

No habría perdido mi tiempo hablando con Trump en la Cumbre del Clima. Greta Thunberg.

Pocas cosas hay más peligrosas que EEUU en un año electoral. Mirko Lauer.