El magistrado Eloy Espinosa-Saldaña descartó ser ponente de un supuesto caso tramitado ante el Tribunal Constitucional (TC) para la revisión del indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori.

Espinosa-Saldaña fue enfático al señalar que a la fecha no existe ningún nuevo pedido vinculado con la prisión que cumple el mencionado reo, según fue difundido en un medio.

“Este caso, que maneja el doctor César Nakazaki, no ha llegado al TC. Sin embargo, uno de sus columnistas escribe que yo no puedo ser el ponente de este asunto y pone en tela de juicio mi imparcialidad. Por lo menos deben informarse y cotejar fuentes para no crear en la opinión pública una versión falsa”, reclamó el tribuno.

Agregó que un exmagistrado del Tribunal Constitucional, presuntamente acostumbrado “a declarar sin informarse debidamente”, dijo que Espinosa-Saldaña no debería dejar de asumir la ponencia, a pesar del supuesto antifujimorismo que le achacaron.

Según recordó, hubo un pedido para ver el tema del indulto, pero el mismo Alberto Fujimori solicitó su retiro.

Espinosa-Saldaña comentó que esta demanda podría llegar y recién entonces se determinaría al ponente. El magistrado exigió no poner los ojos en él sobre un asunto que no existe. No descartó que este hecho se esté dando “para distraer la movida política”.

“Confundirse en eso parece el típico error del que se mete en temas constitucionales, cuando en realidad lo que conoce es de derecho societario o derecho tributario”, afirmó.