Falconí sobre su asignación a la JNJ: La fiscal de la Nación no tiene la razón

El recientemente elegido miembro titular de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Marco Falconí afirmó que respeta la opinión de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, sin embargo considera que “no tiene la razón”. Esto referido al desacuerdo de la fiscal con asignar una bonificación de 10 % para los puntos de Falconí en la etapa de entrevistas por sustentar ser licenciado de las Fuerzas Armadas.

“Yo soy muy respetuoso de las posiciones personales de todos. Si la señora fiscal tiene una posición sobre la bonificación en este caso, yo considero que no tiene razón. Es más, los especialistas y los que conocen el derecho militar, todos los que han sido consultados dicen ‘sí le corresponde”, sustentó Falconí en una entrevista a RPP.

Asimismo, reiteró no compartir la posición de Ávalos. “Yo respeto la posición de la señora fiscal de la Nación porque ese es su criterio, pero no lo comparto. Para que se pueda elegir [a un integrante de la JNJ] se requieren cinco votos conforme entonces, en este caso la fiscal de la Nación dice que esa bonificación no le corresponde, no le corresponde porque esta bonificación es solo para puestos de trabajo en la administración pública", agregó.

“El análisis que hace [la comisión especial de la JNJ] es correcto y ha quedado establecido en el comunicado de la comisión especial. Lo que ha hecho la comisión especial es aplicar la ley y creo que en absoluta justicia”, acotó el excongresista.

El puntaje de Marco Falconí disminuiría de 81.5 a 78.5 puntos sin ese 10 % adicional que le otorgó la comisión durante la evaluación, asimismo, bajaría del puesto 5 al 10, y ya no sería titular de la JNJ sino tercer suplente.

Los sustentos de la fiscal de la Nación

Anteriormente la fiscal de la Nación emitió una carta al presidente de la Comisión Especial de la JNJ, quien también es defensor del Pueblo, Walter Gutierrez a fin de fundamentar su posición en contra de los votos mayoritarios para que el excongresista Marco Falconí sea miembro titular de la JNJ.

Zoraida Ávalos considero que no es “apta” la integración del nombrado y cuestionó la confianza que le otorgaron en el rubro relacionado con la solvencia e idoneidad del evaluado.

“La trayectoria profesional para el ejercicio de la función no debe ser evaluada tan solo como una sumatoria de experiencias en distintos ámbitos de la administración pública o privada, sino como una línea de experiencias en algún rubro que pueda identificar al postulante en su vinculación con los quehaceres en la administración de justicia, supuesto que no se advierte en el presente caso”, sostuvo la fiscal.

Los cuestionamientos contra el elegido miembro titular de la JNJ

El nuevo miembro de la Junta Nacional de Justicia tiene cuestionamientos relacionados con un proceso judicial desde el 2010 por una compra que efectuó cuando era presidente del Club Internacional de Arequipa. Otra cuando postuló en el 2006 a la presidencia regional de la región del sur y recibió apoyo del empresario Mauricio Ponce Núñez, quien es implicado en el caso ‘gasolinazo’ y por el que el exparlamentario Edwin Donayre cumple una condena.

Asimismo, Falconí llamó “prensa tóxica” cuando el presidente del Poder Judicial y también integrante de la Comisión Especial, José Luis Lecaros le preguntó “quién estaría detrás de sus denuncias”.

En el 2015 se reveló que el hijo de Falconí, en ese entonces legislador de Perú Posible, fue designado por Víctor Ticona, presidente del Poder Judicial de esa temporada y ahora titular del Jurado Nacional de Elecciones, como subgerente en el Poder Judicial con un sueldo de S/8,822 mensuales pese a que tenía 23 años y a que había acabado la universidad solo un año y medio antes.