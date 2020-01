Ledesma explica al fujimorismo que no tiene “antis” y es una persona independiente

La presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, señaló que no tiene una postura sesgada en contra del fujimorismo, pues es una persona independiente y libre de odios.

“La lectura ha sido que ellos nos consideran adversos a sus ideas o criterios, pero soy una persona libre, independiente, sin ‘antis’ ni cuestiones de odios que uno tenga que perseguir por sus ideas. Y me remito a mis propias decisiones”, señaló Marianella Ledesma para RPP.

PUEDES VER Ledesma: El jueves sería debate sobre la demanda competencial

En línea con ello, recordó que hace un tiempo, ella fue la única de los magistrados que votó a favor de que siga vigente la Ley Mulder, decreto con el que el fujiaprismo estaba de acuerdo.

“El fujimorismo con el grupo aprista sacó una ley, que era la Ley de Medios, y a mí me parecía muy bien esa ley. Sigo manteniendo que es una ley que no debió haberse declarado su inconstitucionalidad. Fui la única que votó a favor de esa ley, que ha sido sostenido por estos dos grupos políticos, y no soy ni fujimorista ni aprista”, manifestó.

“Yo me someto a todos mis votos y a todas mis decisiones que sean verificadas, para que se pueda revisar en qué caso me he apartado o no me he apartado de una correcta interpretación de una ley”, dijo en otro momento Marianella Ledesma.

Por otro lado, detalló que el lunes 6, el miembro del Tribunal Constitucional Carlos Ramos presentará su ponencia sobre la demanda competencial en contra de Martín Vizcarra por el cierre del Congreso.

“El magistrado me ha informado que el lunes por la tarde estará entregando (su ponencia). Si es así, se circulará la ponencia y tendrán los magistrados un plazo prudente para poder revisarla”, sostuvo.